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高雄與日本小田急電鐵簽MOU 共推整合型交通服務

中央社 / 高雄19日電

高市整合各交通運具發行MeNGo卡，日本小田急電鐵株式會社也推出整合型服務的EMoT APP，雙方今天視訊簽署合作備忘錄，計畫未來在旅遊觀光上，共同打造更創新的整合服務。

高市推動交通行動服務（MaaS）MeNGo計畫，整合捷運、輕軌、渡輪、公車等運具發行MeNGo卡，提供市民一次購足多樣運具選擇，且經濟實惠交通票卡。

日本小田急電鐵服務日本東京及關東地區等路線，除鐵路公路運輸外，也包含旅館、商場、不動產仲介等多角化經營，2019年發展MaaS計畫，推出EMoTAPP，提供多元運具路線搜尋、即時交通資訊、旅運規劃、電子票整等整合性功能服務。

高雄市交通局與小田急電鐵株式會社今天在交通部運輸研究所所長林繼國見證下，由交通局長張淑娟透過視訊與小田急電鐵株式會社經營戰略部長久富雅史簽署合作備忘錄（MOU），盼未來雙方能在旅遊觀光上，共同打造更創新的MaaS服務。

張淑娟表示，與小田急簽署合作備忘錄，有助精進高市MeNGo發展，及向國際行銷高市MaaS領域執行成果，並可望於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後促進雙方旅遊交流。

久富雅史也說，希望透過這次簽署，促進雙方後續的交流合作，也為後疫情時代，兩個城市的觀光旅遊奠定基礎。

交通局指出，高市與小田急電鐵株式會社將研擬串接服務，例如未來在EMoT APP可買MeNGo卡，或MeNGo卡也增加小田急電鐵相關服務功能，藉此促進雙方觀光旅遊。

交通局統計，高市MeNGo卡自2018年推動以來，會員數達4.5萬餘人、銷售套票達23萬套、使用次數1340萬次。民眾到高雄搭公車、輕軌、渡輪、騎YouBike，只要掃QR code就能通行。

日本 公車 輕軌

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