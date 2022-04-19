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高雄與日本小田急電鐵簽MOU 推城市旅遊交通服務

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市交通局今天與日本小田急電鐵株式會社簽署合作備忘錄，交通局長張淑娟代表簽署。記者林巧璉／攝影
高雄市交通局今天與日本小田急電鐵株式會社簽署合作備忘錄，交通局長張淑娟代表簽署。記者林巧璉／攝影

高雄是全台第一個推動交通行動服務（MaaS）的城市，更是亞洲首例。高雄在2018年推出MeNGo服務，結合公車、捷運、輕軌、Youbike等多種運具，提供多元優惠。今天高市交通局和日本小田急電鐵株式會社簽署合作備忘錄。未來將朝單一APP就可暢遊高雄、東京首都圈，提供兩國旅客更便利服務。

高雄MeNGo服務推出3年多，目前有4.5萬名會員，銷售套票逾23萬套，使用次數達1340萬次。乘客只要持MeNGo卡或APP就能搭乘高雄多種大眾運輸工具，更推出月票、周票和時數票各種優惠，也首創QR code套票，只要嗶一下掃QR code就能輕鬆搭乘。為擴大服務，也結合食宿遊購商家優惠，滿足旅客需求。

交通局長張淑娟致詞表示，和小田急電鐵在2020結緣，但因全球疫情狀況只能靠書信、視訊會議交流。小田急電鐵服務東京、關東等區域，在2019年底推出MaaS服務，EMoT APP提供多元服務，包括多元路線搜尋、即時交通資訊、旅運規畫、電子票證等，都讓旅客在旅遊、交通上更加便利。希望透過這次簽署合作備忘錄（MOU）能有更進一步的跨國合作，像是彼此的APP串接讓兩國旅客未來共享更便利服務。

小田急電鐵經營策略部長久富雅史說，過去有不少台灣人到東京旅遊，兩國的觀光交流興盛，希望透過簽署MOU能夠促進未來交流合作。高雄在MaaS的經驗非常可貴，也讓小田急電鐵受益良多。

高雄市交通局今天與日本小田急電鐵株式會社簽署合作備忘錄，現場有翻譯人員同步口譯。記者林巧璉／攝影
高雄市交通局今天與日本小田急電鐵株式會社簽署合作備忘錄，現場有翻譯人員同步口譯。記者林巧璉／攝影
高雄市交通局今天與日本小田急電鐵株式會社簽署合作備忘錄，圖為小田急電鐵經營策略部長久富雅史。記者林巧璉／攝影
高雄市交通局今天與日本小田急電鐵株式會社簽署合作備忘錄，圖為小田急電鐵經營策略部長久富雅史。記者林巧璉／攝影
高雄市交通局今天與日本小田急電鐵株式會社簽署合作備忘錄。記者林巧璉／攝影
高雄市交通局今天與日本小田急電鐵株式會社簽署合作備忘錄。記者林巧璉／攝影

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