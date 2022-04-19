「創業歸故里」總獎金900萬 盼藉新創解決金門在地問題

為促進地方創生，中央辦理「創業歸故里」競賽，並由地方協助推動，金門縣政府青年發展中心表示，偏鄉青年流失問題嚴重，期待本次競賽鼓勵年輕人返鄉、留鄉創業，帶動地方發展，這次活動總獎金高達900萬元，歡迎在地新創團隊踴躍報名。

111年度第四屆「創業歸故里創新創業競賽」開跑，活動以解決城鄉問題為出發點，鼓勵青年世代發揮科技思維，把資源帶回故鄉，結合在地產業特色和優勢，建構創新人才返鄉機制，以縮短城鄉間的創業資源落差，點亮鄉村的發展契機，加強新創與地方的連結。其中金門在昨日辦分區競賽說明會。

青年發展中心說明，競賽期間將舉辦輔導工作坊，由具有地方經驗的「在地導師」協助新創團隊於在地獲取資源，發展符合當地需求的商業模式，並落實在當地的服務實證；有創業實戰經歷的「領域專家」則擔任團隊顧問，提供行銷、法規、財務方面的經驗指導。

青年發展中心執行長翁紹輝指出，金門的古厝聚落和戰地風貌給予了金門觀光和零售產業得天獨厚的條件，在智慧科技的整合應用下，相信未來會成為地方產業轉型重要的驅動力。不過，金門人口外流問題嚴峻，勞動力老化是地方不得不審慎面對的問題，所以金門縣政府積極建構友善青年創業的環境。

翁紹輝表示，目前可以提供新創團隊個人辦公空間和會議室的場域，以及創業諮詢相關方面的協助，所以鼓勵在地的新創團隊能夠踴躍報名參加今年的「創業歸故里創新創業競賽」，期望藉由青年的創意與創新能量，來活絡地方的產業發展。