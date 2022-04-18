金門「金沙灌溉農塘改善工程」完工 灌溉面積大幅提升至100公頃

金門連續兩年遭逢大旱，讓農民的作物損失慘重。行政院農業委員會農田水利署瑠公管理處補助金門縣政府辦理的「金沙灌溉農塘改善工程」於今日正式啟用，第一期系統於108年時建置，原可供應25公頃的農田灌溉使用，經此次農塘浚挖串聯，將放流水系統擴充後，整體灌溉面積約可提升至100公頃，除了旱季發揮緊急供水的功能外，平時還能兼顧涵養水源與生態保育，讓金門的水資源能更有效率的應用。

「金沙灌溉農塘改善工程」完工典禮，瑠公管理處處長朱建偉特別跨海參加，縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍、金沙鎮長吳有家、金湖鎮長陳文顧、議員許玉昭、李應文、建設處處長李有忠等人也出席。

朱建偉致詞時表示，瑠公管理處前身為瑠公農田水利會，在農業灌溉領域算是相當有經驗的單位，108年當時的瑠公水利會考量金沙為金門農業面積最大之鄉鎮，故於金沙先行設置灌溉示範區，將再生水透過滯滲過濾池加以利用，確實有效緩解前兩年的旱害。去年3月與楊縣長會談後，決定加強協助金門放流水系統建置，未來也會配合水資源回收中心的放流量，陸續於其他鄉鎮建置放流水系統。

楊鎮浯表示，金門前兩年遭遇50多年來最嚴重的旱災，兩年的降雨量未達500公釐，農業損失相當嚴重，為減緩極端氣候對於農業用水之影響，縣府除加強浚挖農塘增加蓄水空間、請自來水廠加強放流水的系統建置，也積極與中央單位聯繫，並借重瑠公管理處的專業，建置農業灌溉用水系統，前些陣子地區1至3月已經降下了300多公釐的雨量，許多農塘已補充了不少水量，相信在未雨綢繆的精神下，未來金門農業發展可以更加順利。

金門因地形及幅員緣故，並無有效集水區蓄水，也因水資源不足，一直影響著農業發展，早期農業灌溉僅能依賴周邊農塘與溝渠，但水源相當不穩定。在與瑠公管理處交流後，將水資源中心處理過後的放流水，經水質檢測及生態池靜置後，作為農業灌溉使用。