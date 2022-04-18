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北高雄橋頭再生水廠招商說明會 近50家廠商到場
因應台積電設廠高雄，水利局推動橋頭再生水廠興建計畫，未來可每日供應3萬噸再生水，供台積電使用。營建署已在上月中通過可行性評估和先期計畫，預計5月正式公告招商。
水利局、營建署今在台北文創舉辦「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」招商說明會，近50廠商，超過100人到場。高市副市長林欽榮表示，此案預計民間投資建設經費約43億元。
為因應缺水危機，高雄市已成功推動全台首座，鳳山水資源中心從108年8月起，供水量達4.5萬CMD。去年第二座再生水廠，臨海水資源中心也正式啟用。
林欽榮表示，為因應台積電公司設廠，高雄市政府特辦理本案橋頭再生水計畫，客制化水質標準符合台積電的用水需求，為穩定水源供應，輸水管線採雙管設置。
整體計畫內容包括再生水廠、污水處理廠擴建、輸水管線及取水管線等興建及營運合併特許年限18年，預訂今年完成招商，可望於115年開始供應每日3萬噸再生水給台積電使用。
水利局表示，今天參與說明會廠商包含營造商、工程顧問業及廢（污）水處理等，眾多業者表達高度投標意願，會中相關建議水利局將進一步謹慎評估、參採，期盡速促成民間參與及後續招商程序。水利局將於4月底在高雄召開第2場招商說明會，相關資料可參考高雄市水利局網站。
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