北高雄橋頭再生水廠招商說明會 近50家廠商到場

因應台積電設廠高雄，水利局推動橋頭再生水廠興建計畫，未來可每日供應3萬噸再生水，供台積電使用。營建署已在上月中通過可行性評估和先期計畫，預計5月正式公告招商。

水利局、營建署今在台北文創舉辦「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」招商說明會，近50廠商，超過100人到場。高市副市長林欽榮表示，此案預計民間投資建設經費約43億元。

為因應缺水危機，高雄市已成功推動全台首座，鳳山水資源中心從108年8月起，供水量達4.5萬CMD。去年第二座再生水廠，臨海水資源中心也正式啟用。

林欽榮表示，為因應台積電公司設廠，高雄市政府特辦理本案橋頭再生水計畫，客制化水質標準符合台積電的用水需求，為穩定水源供應，輸水管線採雙管設置。

整體計畫內容包括再生水廠、污水處理廠擴建、輸水管線及取水管線等興建及營運合併特許年限18年，預訂今年完成招商，可望於115年開始供應每日3萬噸再生水給台積電使用。