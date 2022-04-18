國際獅子會捐贈照護車 讓愛服務到家

國際獅子會300-D2區今天捐贈一輛社區照護服務車給馬公惠民醫院，讓愛的醫療暨長照服務，送到社區與長者的家。

國際獅子會300-D2區捐贈「讓愛趴趴Go的社區照護服務車」，今天在馬公惠民醫院前舉行，由獅子會300-D2總監張邱美嬌代表捐贈，惠民醫院院長張明哲代表受贈，並回贈感謝狀。

張明哲表示，惠民醫院由早期的全方位定點的醫院，轉型成社區醫療照護服務，每月有近300的服務人次須到案家服務或以交通車服務接送長者或失能病人參與健康促進服務活動。國際獅子會300-D2區的愛心捐贈，讓到不了醫院或地方的病人及長輩可直接送到社區、送到家方式來服務。

張明哲表示，隨著高齡化社會的來臨，老人醫療、老人照護及老人福利是澎湖的一大課題，惠民醫院目前正進行重建，希望建構一個在地化、社區化的醫療暨長照園區，提供多元化及可近性的醫療及長照服務。