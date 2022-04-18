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久違屏東龍舟賽18日起報名 最高獎金20萬元

中央社 / 屏東縣18日電

屏東龍舟賽連2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消，今年配合黑鮪魚文化觀光季將如期舉辦，今天起受理報名，20人制的公開男子組冠軍可獲新台幣20萬元獎金。

東港鎮公所發布訊息指出，屏東龍舟賽報名從今天上午8時起至5月2日下午4時受理報名，週六照常受理，週日則不受理。

前年、去年屏東龍舟賽均因疫情停辦，今年配合5月7日起至7月3日舉辦的屏東縣黑鮪魚文化觀光季活動，6月2日、3日將在東港溪東港大橋至進德大橋間如期舉辦賽事。

賽事分為傳統龍舟競賽20人制的公開男子組、學校機關團體組，將分別競爭冠軍獎金20萬元及10萬元；新型龍舟競賽12人制公開女子組、國中男女混合組，最高獎金為10萬元及5萬元；若各組參賽隊伍未達4隊以上，則不出賽。

屏東縣 東港 龍舟賽

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