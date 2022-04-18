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賣家看過來！明起可用一卡通付ｉ郵箱資費每件省5元
國內本土新冠疫情延燒，帶動網購商機，近期中華郵政推出24小時服務i郵箱成果顯著，為推廣免接觸服務，中華郵政與一卡通合作，明起可用一卡通MONEY電子支付寄件。一卡通為ｉ郵箱首家電子支付服務，5月22日前還可享郵資折扣5元，依儲格大小，折扣後郵資最低50元起。今年年底前中華郵政EZPost會員寄件成功者，每筆交易還可獲得EZPoint 5點。
一卡通表示，中華郵政i郵箱在全國已有2400處據點，是全國最具規模的智慧物流設備網絡。跳脫傳統宅配與店配遞送模式，收寄、配送全程自助化，操作簡易便利，省去郵局寄件等待時間，又可利用一卡通儲值卡及及一卡通MONEY輕鬆付款，免接觸安心又防疫。
民眾只要先將郵件封裝完妥，攜至鄰近ｉ郵箱，在郵資付款方式頁面，選擇「一卡通MONEY」，打開手機中的LINE Pay點選進入「一卡通MONEY」後，開啟「我的條碼」，由ｉ郵箱掃描器直接刷讀掃碼，即可由一卡通MONEY帳戶內扣除款項，操作簡易又便利。
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