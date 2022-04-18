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原住民族傳家寶 13件百年文物限定特展

中央社 / 屏東縣18日電

為追尋原住民族記憶，屏東縣政府與4個原民鄉鎮舉辦「斜坡民族家傳文物特展」，展出雲豹皮背心、織布機等13件傳家寶級文物，呈現老祖先生活智慧。

13件珍貴的原民傳家寶文物有Zul jezuli公主的pickiyan（雲肩）、chinibudiavan（賠罪禮）、vuvu的陪葬品、vuvu的雲豹皮背、langal j（連杯）、djal jev（藤籃）、padra 家族女子服飾、patekaz家族男子服飾、satinutinunane（織布機）、Taruladrumu 家族的4支拐杖、祖母的手紋（Pacase ki alrima ki kaingu）、百步蛇及qumal jup部落生活。

其中vuvu的雲豹皮背令人驚豔，這是一件來自泰武鄉佳興部落的Djakudjakuc家族文物，年代在民國4年以前，是排灣族工藝家沈秋大父親在世時所傳承文物，包含男子上衣及褲片，已有百年歷史，家族子孫遇到重要場合，仍然穿著此件服飾。

屏東縣長潘孟安致詞指出，為將珍貴的文化資產保存，這次透過徵集計畫，共有38件來自部落文物參加徵件，邀請國內專家學者徵選委員，評選出13件文物，進行完整的田野調查並紀錄，透過文物修復協助後完整展出。

潘孟安說，屏東有9個原住民族，其中又以排灣、魯凱最多，這些老祖先的智慧、生活祭典文物都非常寶貴，在屏菸1936文化基地的大博物館計畫中，其中就有一座原民博物館，目前進行施設當中，未來將可將作為原民古物典藏的常態展示。

屏東縣政府原民住表示，每日上午9時至下午5時（週一休館）在屏東市原住民文化會館1樓展出，將持續到6月28日。

屏東縣政府 文物 原住民

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