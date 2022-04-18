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高雄跨機構互助 給身障者自我照護、重返社會的助力

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市方舟就業服務協會與高雄樂仁啟智中心跨機構合作，幫助身障體適能評估與職場作業學習，提升至我照護與求職的能力。記者陳弘逸／攝影
高雄市方舟就業服務協會與高雄樂仁啟智中心跨機構合作，幫助身障體適能評估與職場作業學習，提升至我照護與求職的能力。記者陳弘逸／攝影

高雄市方舟就業服務協會與高雄樂仁啟智中心跨機構合作，今天上午在橋頭火車站2樓的服務據點，提供身障者體能評估與相關就業服務；高雄市政府社會局指出，高雄日間照顧服務據點現有38處，幫助身障者提升自我照護能力，與開啟重返社會就業的契機。

方舟就業服務協會理事長王姿琦指出，協會創立之初，就開始提供身心障礙者照顧服務，協助照護的個案中，有一名21歲的少年小彥（化名），因7年前車禍導致智能、認知、視覺、口語及肢體受損，幾乎喪失常人的行動與表達能力，但家人不放棄，積極找尋機構協助，盼療育孩子能重返正常生活。

協會在幫助小彥的過程中，因緣際會下與提供療育訓練的樂仁啟智中心合作，獲專業資源，能評估與幫助身障者提升自我照護的能力。

樂仁啟智中心院長劉俊賢說，樂仁服務注重維持身障者體適能，並以延緩退化為目標，但這次跨機構的合作，依據方舟就業服務協會需求調整，並透過物理治療師、職能治療師等專業幫助下，讓原本維持體適能與延緩老化的目標，朝幫助身障者回歸社會與就業目標發展。

劉俊賢說，在身障者體適能訓練與評估，是透過國際特殊奧運中的項目讓訓練變得有趣，雖然訓練時間較長，且短期內不易有變化，但只要身障者有些微的改變，或提高參與動機，就值得努力。

在訓練過程中，常聽見身障者說「做不到、好累」，遇困難易沮喪又想放棄；王姿琦說，雖然訓練過程痛苦，但是協會仍會積極幫助他們從壓力中找出平衡點，從訓練中找到樂趣，看見對未來的希望，也完成家人對他們的期待，減輕對身障者照顧，朝能自主生活目標邁進。

高雄市政府社會局表示，高雄有38處日間作業設施，分布在32個區依據不同項目幫助身心障礙者，以提供每天日間8小時的作業與學習時間，透過這類服務，除讓身障者自身技能提升，未來能進階到庇護工場或職場就業，讓他們更進一步融入社會，也減輕照顧者負擔。

高雄市方舟就業服務協會與高雄樂仁啟智中心跨機構合作，幫助身障體適能評估與職場作業學習，提升至我照護與求職的能力。記者陳弘逸／攝影
高雄市方舟就業服務協會與高雄樂仁啟智中心跨機構合作，幫助身障體適能評估與職場作業學習，提升至我照護與求職的能力。記者陳弘逸／攝影
高雄市方舟就業服務協會與高雄樂仁啟智中心跨機構合作，幫助身障體適能評估與職場作業學習，提升至我照護與求職的能力。記者陳弘逸／攝影
高雄市方舟就業服務協會與高雄樂仁啟智中心跨機構合作，幫助身障體適能評估與職場作業學習，提升至我照護與求職的能力。記者陳弘逸／攝影
高雄21歲的少年小彥（右）因車禍導致智能、認知、視覺、口語及肢體受損，協會提供相關訓練，幫助他重返社會。記者陳弘逸／攝影
高雄21歲的少年小彥（右）因車禍導致智能、認知、視覺、口語及肢體受損，協會提供相關訓練，幫助他重返社會。記者陳弘逸／攝影
高雄市方舟就業服務協會與高雄樂仁啟智中心跨機構合作，幫助身障體適能評估與職場作業學習，提升至我照護與求職的能力。記者陳弘逸／攝影
高雄市方舟就業服務協會與高雄樂仁啟智中心跨機構合作，幫助身障體適能評估與職場作業學習，提升至我照護與求職的能力。記者陳弘逸／攝影

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