農民配合休耕卻不能蓋農舍 高市農業局：有異議再確認

高雄市議員朱信強近來接獲多起陳情，農民怨申請農舍無法核准，影響權益。今天高雄市議會進行農林部門業務報告、質詢，朱信強表示，農民配合政府休耕政策，一分地僅領取4500元補助，即使休耕也須支付養護、犁田費用，但申請興建農舍卻屢屢受阻，朱信強質疑，高市農業局對「積極農用」擴大解釋，審查過嚴。農業局表示，休耕農地、農舍等規定是中央法規，如農民有異議會再確認、協商。

根據行政院農委會函示，農業用地因休耕未實際供農作，因無農業經營事實，不符合可興建農舍規定。農舍是農業經營上不可分離的建築物，在農業用地興建農舍應有積極農用的事實。但朱信強指出，農民即使夏天配合休耕，冬天依舊有種植小番茄、菜頭、茄子、橘子等雜作，這些都是農作事實。農業局不應擴大解釋農委會規定，造成農民無法蓋農舍就近照顧農作。

朱表示，稻田休耕是政府政策，農民配合休耕補助卻造成申請農舍受阻，根本是變相懲罰農民，經詢問屏東縣、苗栗縣都沒有此規定。農業局長張清榮表示，農業局不會自行擴大解釋，如果其他縣市有不同作法，會再請教、調整，協助農民爭取權益。

朱信強指出，農業局一年核准通過的農舍只有10多件，件數極少，未核准率達90%，質疑農業局刁難農民。農務管理科長王國津答詢表示，沒通過的比率沒有那麼高，後續會再確認其他縣市作法。