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影／大船載小船 蔚藍號貨輪載高速客輪首航台中港

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
蔚藍號貨輪載「南北之星二號」高速客輪首航台中港，今天停靠泊15號碼頭卸船。記者游振昇／攝影
蔚藍號貨輪載「南北之星二號」高速客輪首航台中港，今天停靠泊15號碼頭卸船。記者游振昇／攝影

新加坡籍蔚藍號貨輪今天載一艘「南北之星二號」高速客輪首航台中港，靠泊15號碼頭卸船，少見大船載小船畫面吸引目光，南北之星二號是馬祖南北海運公司斥資2億5千萬元打造，從新加坡運回台灣，將開闢台北至馬祖南竿航線，單趟航程只要3小時。

台中港務分公司指出，陸地上常可看到大車載小車的情況，但對海上船舶來說，船隻裝載不易，少出現「大船載小船」的情形，許多在港區工作多年的民眾說難得一見。

新中旅通運台中分公司經理陳志堅表示，由天文海船務公司代理的總噸位1萬9千454噸級的蔚藍輪，今天裝載南北之星二號高速客輪首航台中港，下午利用船上兩支吊桿將南北之星二號吊到海上，開到19九Ａ碼頭接受航局檢查及進行演練再開回馬祖。

南北海運公司董事陳開壽表示，該公司在新加坡打造二艘高速客輪，其中南北之星一號去年8月從新加坡運回台灣，第二艘南北之星二號今天運回台中港，這兩艘船總噸位各達497噸級、船長49點98公尺、寬8點8公尺，全部是可斜躺式座位，可搭乘298人，航速32節，各斥資2億5千萬元。

蔚藍號貨輪載「南北之星二號」高速客輪首航台中港，今天停靠泊15號碼頭卸船。記者游振昇／攝影
蔚藍號貨輪載「南北之星二號」高速客輪首航台中港，今天停靠泊15號碼頭卸船。記者游振昇／攝影
蔚藍號貨輪載「南北之星二號」高速客輪首航台中港，今天停靠泊15號碼頭卸船。記者游振昇／攝影
蔚藍號貨輪載「南北之星二號」高速客輪首航台中港，今天停靠泊15號碼頭卸船。記者游振昇／攝影

馬祖 碼頭

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