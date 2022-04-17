影／大船載小船 蔚藍號貨輪載高速客輪首航台中港

新加坡籍蔚藍號貨輪今天載一艘「南北之星二號」高速客輪首航台中港，靠泊15號碼頭卸船，少見大船載小船畫面吸引目光，南北之星二號是馬祖南北海運公司斥資2億5千萬元打造，從新加坡運回台灣，將開闢台北至馬祖南竿航線，單趟航程只要3小時。

台中港務分公司指出，陸地上常可看到大車載小車的情況，但對海上船舶來說，船隻裝載不易，少出現「大船載小船」的情形，許多在港區工作多年的民眾說難得一見。

新中旅通運台中分公司經理陳志堅表示，由天文海船務公司代理的總噸位1萬9千454噸級的蔚藍輪，今天裝載南北之星二號高速客輪首航台中港，下午利用船上兩支吊桿將南北之星二號吊到海上，開到19九Ａ碼頭接受航局檢查及進行演練再開回馬祖。