疫情退房潮損失誰來扛？ 屏東消保官：延期是最佳方案

疫情升溫，屏東墾丁及離島琉球旅館民宿都出現退房潮，有些旅客要求費用全退因而引爆爭端。屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，業界多採個案處理，再視個別狀況協調退費。屏東縣消保官吳清宜表示，團客打滿3劑才出團剛宣布幾天，因時間尚短還未接到消費申訴案，她建議旅宿業者與旅客妥善協調，延期應是對雙方都有利的最佳方案。

這波旅宿業退房潮是因團客須打滿3劑才能出團而引發，旅館民宿碰到的退房案也以團體旅客居多。林淑敏經營的民宿昨就臨時接到一整團退房，10幾間房瞬間拉空，但她認為「疫情是不可抗拒的，沒人希望安排好的行程臨時喊卡，既然旅客想退就全額退」。

墾丁凱撒大飯店客務經理潘彥伶說，目前還沒接到團客退團電話，但若有旅客因疫情被匡列且需居家隔離，只要能提出相關證明，費用可以全退。

琉球因民宿業者染疫，近一周出現不少旅客退房，有旅客在臉書「小琉球聯盟」發文抱怨稱，民宿業者只願依比例退費不接受延期。消保官吳清宜說，這波疫情來的急又快，旅客若臨時退房，業者也有損失，依照交通部觀光局規定，只有禁止入境或被列入居家隔離、自主管理導致無法如期入住的旅客，才可要求退還已支付的全部訂金及其他費用。

若非以上3種情況則需依定型化契約規定，採「14日比例退款」、「3日比例退款」、「1年內保留已付金額作為日後消費折抵使用」等方式處理。