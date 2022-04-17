高雄居家快篩試劑剩5萬 市府：不夠再緊向中央專案申請

中央流行疫情指揮中心今天先分送40萬劑家用快篩劑給新北、台北、桃園、花蓮4個高風險城市，但15日被中央列為高風險區域的高雄沒有。高雄市衛生局表示，高雄目前庫存約5萬劑，若有疫情狀況需求會向中央專案申請。

高雄市長陳其邁表示，高雄從一月起每天大概1200至1300人領取快篩試劑，最近都2000多人到基層診所看診，領取快篩。高雄1111家基層診所，只要民眾有呼吸道症狀都可免費拿居家試劑回家快篩，實施已久，狀況都很好。高雄屬於港口、機場，又有國營事業，四大醫學中心還要支援其他縣市，有些縣市會向高雄請求支援，在快篩試劑的準備上都有超前部署。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，高雄目前快篩試劑存量有5萬，因為目前居家快篩徵用由中央統籌。發生群聚感染時，「加嚴管理、序列檢測」密集監測評估疫情風險，採取必要有效防疫措施，執行上不論是PCR或抗原快篩，均以防疫專案公費執行。