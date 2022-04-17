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高雄居家快篩試劑剩5萬 市府：不夠再緊向中央專案申請

聯合報 / 記者徐如宜林巧璉／高雄即時報導
高雄目前快篩試劑存量有5萬，市長陳其邁向市民打包票，會與中央密切聯繫，篩檢沒有問題。記者徐如宜／攝影
高雄目前快篩試劑存量有5萬，市長陳其邁向市民打包票，會與中央密切聯繫，篩檢沒有問題。記者徐如宜／攝影

中央流行疫情指揮中心今天先分送40萬劑家用快篩劑給新北、台北、桃園、花蓮4個高風險城市，但15日被中央列為高風險區域的高雄沒有。高雄市衛生局表示，高雄目前庫存約5萬劑，若有疫情狀況需求會向中央專案申請。

高雄市長陳其邁表示，高雄從一月起每天大概1200至1300人領取快篩試劑，最近都2000多人到基層診所看診，領取快篩。高雄1111家基層診所，只要民眾有呼吸道症狀都可免費拿居家試劑回家快篩，實施已久，狀況都很好。高雄屬於港口、機場，又有國營事業，四大醫學中心還要支援其他縣市，有些縣市會向高雄請求支援，在快篩試劑的準備上都有超前部署。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，高雄目前快篩試劑存量有5萬，因為目前居家快篩徵用由中央統籌。發生群聚感染時，「加嚴管理、序列檢測」密集監測評估疫情風險，採取必要有效防疫措施，執行上不論是PCR或抗原快篩，均以防疫專案公費執行。

「市長打包票沒有問題！」陳其邁請民眾放心，會與中央密切聯繫，也足夠協調鄰近縣市需要的試劑數量，篩檢沒有問題。

高雄市有1111家基層診所免費提供快篩試劑，覆蓋率達到91%。高雄市衛生局提供
高雄市有1111家基層診所免費提供快篩試劑，覆蓋率達到91%。高雄市衛生局提供

快篩 疫情 高雄市 陳其邁

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