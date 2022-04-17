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高雄多兩處科技執法 市道188號兩路口抓違規

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
5月1日起市188/鳳林二路口、市188/華中路口科技執法將開始取締，如駕駛人闖紅燈或未依號誌、標線行駛將吃上罰單。
5月1日起市188/鳳林二路口、市188/華中路口科技執法將開始取締，如駕駛人闖紅燈或未依號誌、標線行駛將吃上罰單。

駕駛人注意！5月1日起市188/鳳林二路口、市188/華中路口科技執法將開始取締，如駕駛人闖紅燈或未依號誌、標線行駛將吃上罰單。高雄市市道188號位於台88線下方，是聯通高屏東西向幹道，大寮區段鄰近大發工業區，車流量龐大且大車數量多，根據高市交通局統計，兩處路口過去平均一個月有200件違規。為降低江通事故，交通局3月試辦科技警示系統，5月將開始執法。

為強化路口安全、降低交通事故，交通局於緊鄰大寮交流道及大發交流道的市188/鳳林二路口及市188/華中路口建置「用路人危險行為監控與語音警示系統」，透過車輛路口軌跡偵測以及AI分析，辨識未依號誌、標線指示行駛等違規行為。

交通局表示，3月系統上線後，市道188路口整體違規數量較系統上線前減少約43%。系統針對違規行為加以偵測，並透過警示違規車輛提醒用路人應遵守路口法規。

交通局表示，市188/鳳林二路口、市188/華中路口從今年5月1日起，列入科技執法取締行列，4月底前為宣導期。執法項目包含車輛不依號誌指示行駛及不依標線指示行駛，高雄市警察局將取締違規行為。交通局指出，除了闖紅燈外，民眾也要注意燈號、標線等狀況，依規定左右轉，如車輛在直行車道上卻左右轉，也一樣會受罰。

5月1日起市188/鳳林二路口、市188/華中路口科技執法將開始取締，如駕駛人闖紅燈或未依號誌、標線行駛將吃上罰單。記者林巧璉／翻攝
5月1日起市188/鳳林二路口、市188/華中路口科技執法將開始取締，如駕駛人闖紅燈或未依號誌、標線行駛將吃上罰單。記者林巧璉／翻攝

高雄市

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