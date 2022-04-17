防止酒駕再犯 高市交通局主動郵寄通知宣導

中央社 / 高雄17日電

酒駕新法上路，為防制酒駕，高市府交通局與高雄市區監理所合作，針對曾違反酒駕違規的駕駛人，主動郵寄通知，宣導酒駕新法規定，盼駕駛人牢記勿酒後開車。

酒駕新法3月31日上路，對於屢次酒駕違規的再犯者，規定自民國108年7月1日起算，10年內如又酒駕再犯或酒駕拒測者，將公告其姓名、照片及違法事實。

交通局今天發布新聞稿表示，將與高雄市區監理所合作，於公路監理交通違規系統中，針對108年7月1日至111年3月30日曾違反酒駕違規的駕駛人，主動郵寄通知，提醒新法修正重點及酒後代駕等資訊，以防制酒駕事件再次發生。

交通局表示，如民眾有收到宣導通知，不需要至裁決中心，但要牢記千萬別酒後開車。交通局呼籲民眾，善用捷運、輕軌、公車或計程車等大眾運輸工具往返，或尋求酒後代駕、家人接送等，以免酒駕違規。

交通局指出，酒駕未肇事的刑度已從最重可判2年增加為3年，併科罰金也從最高新台幣20萬元提高至30萬元；至於酒駕再犯肇事者刑度不變，但增加「得併科最高300萬元罰金」，再犯年限也從5年延長為10年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 高雄市 計程車

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