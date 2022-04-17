屏東寄養家庭接棒傳承40年 寄養家庭牽掛寄養童

屏東縣府開辦寄養家庭服務方案，40年前僅10戶寄養家庭，如今有109戶寄養家庭加入，時代變化，寄養家庭招募不易，今年有3戶寄養家庭退休，2戶服務逾20年，陳雅翰、王慧貞夫妻與吳榮標、范金珠夫妻，今感恩會邀請他們曾照顧寄養孩子們獻花，感謝他們的照顧與陪伴。

服務20年的陳雅翰、王慧貞夫妻來自屏東縣瑪家鄉排灣族，20年來照顧27名寄養孩子，他們家族最多時從有5戶從事寄養家庭。來到寄養家庭孩子們，經歷家暴傷痛，有說謊、偷竊，情緒易怒等反抗行為，都打不倒他們，陳雅翰說，「世上沒有特殊的孩子，只有孩子有特殊的需要」。

今感恩會邀請他們曾照顧寄養孩子27歲葉松旻和媽媽潘惠美獻上祝福，葉松旻說，小學四年級來到寄養家庭，他當時還是小胖子，上學後運動減肥，感謝叔叔、阿姨帶著他運動，從運動中找到自信。

寄養家庭20年的吳榮標、范金珠今年從寄養家庭退休，共照顧13名寄養童，雖然退休，仍掛心曾照顧過的孩子。17歲的阿和今現身，感謝寄養爸媽的照顧，吳榮標擔任牧師，也不忘與阿和說，結婚時別忘了要找他當證婚人。

今感恩會表揚服務25年以上的寄養家庭，擔任27年寄養家庭李淑蘭、陳義恩，夫妻期許「做寄養孩子的大樹」，陸續照顧31名寄養童，李淑蘭說，她小時候家中環境不好，現在有能力要回饋社會，曾照顧毒癮症寶寶，看了很心疼。

服務滿25年的張鴻棋、郭巾錦夫妻，他們分享，每個孩子特質不同，遇到教養的瓶頸，曾懷疑能力，甚至萌生退場，面對寄養服務感到挫折時，當自立的寄養孩子驚喜地回來認親，叫著他們「爸爸媽媽」看到他們自立，孩子們遇見缺角的圓滿。