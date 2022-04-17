來自金門台南將軍翁氏宗祠落成 深化飲水思源不忘本

祖先來自金門的台南市將軍區翁氏宗祠今上午落成，台南市長黃偉哲受邀除夕，除對翁氏宗親飲水思源的的精神表示感動，也敬佩其族親向心力。

將軍區翁慶聚派下敦親協進會慶聚公翁氏宗祠今天落成辦理奠安大典並辦理舉行揭碑儀式，隨後並循古禮進行謝神恩大三獻禮及祖先祭拜大三獻禮。除黃偉哲外，市議員陳昆和、蔡秋蘭皆到場與會陪同揭匾。

該協進會表示，翁氏先祖翁慶聚是從金門下堡東氏二房分衍，早年金門因土地貧瘠生活不易，下堡東翁氏族親在清順治年間，渡海至現今台南市一帶聚集拓墾，其中1支在將軍區，後代子孫開枝散葉，成為地方大族之一。

將軍區翁氏族親也從2010年開始到金門尋根，並由宗親號召籌組祭祖聯誼會，聯繫往來更加密切。