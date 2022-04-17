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後勁油人老兵爭居住正義 自救會向中油新任董事長陳情

聯合報 / 記者陳弘逸徐如宜／高雄即時報導
台灣中油後勁勞宅自救會因中油員工宿舍群「房地不合一」問題爭執多年，為表達訴求，今天再度發起快閃抗議。記者陳弘逸／攝影
台灣中油後勁勞宅自救會因中油員工宿舍群「房地不合一」問題爭執多年，為表達訴求，今天再度發起快閃抗議。記者陳弘逸／攝影

台灣中油後勁勞宅自救會因中油員工宿舍群「房地不合一」問題爭執多年，月前自救會才號召宏毅里、宏榮里百餘名「油人老兵」對中油大幅調漲租金、催趕住戶表達訴求，今天再度發起快閃抗議，前往新任台灣中油董事長李順欽位在中油宏南宿舍信箱，投遞陳書，盼新任董事能替居民爭取居住正義。

中油高煉廠前身是日本海軍第六燃料廠，宏毅、宏榮、宏南等地是員工附屬宿舍群，中油接手後沿用，宏毅宿舍群現有1157戶、住戶約4千多人，宏毅49公頃、宏南50公頃，居民只擁有地上權。

自救會指出，早期中油為讓勞工能及時處理廠區事故，鼓勵以廠為家，中油員工自1950年代陸續向中油購買勞工住宅，但因國有土地不得出售，改以出租方式辦理，考量租貸契約規定勞宅不得轉租及移轉對象等限制條件，故象徵性每戶勞宅基地租金以1元計收。

隨著中油五輕拆除，台積電即將設廠，勞宅問題仍懸而未解，後勁勞宅自救會會長徐嘉志表示，中油奮鬥40年的員工愈來逾老，但中油未經協商便調漲租金，讓當初這群「以廠為家」的油人老兵，居住受威脅，無法在勞宅終老，因此必須站出來表達訴求。

勞宅自救會陳情書提及，李順欽曾任煉製事業部執行長、高雄煉油廠長、副廠長事業部經營績效室主任等職位，一路從基層做起，歷經油人老兵40年生涯，與高雄煉油廠及宏南、宏毅社區有密不可分的關係，因此，自救會期盼新任董事長，替宅爭取居住正義、永久使用權、租金合理化。

針對此事，中油曾回應，調漲土地租金是因應審計部查核要求，且調漲幅度低，在合理範圍內，另後續針對後勁勞宅自救會的訴求，中油會保持溝通。對於今天快閃陳抗，中油並未多做回應，內部人士稱，會尊重居民想法。

後勁勞宅自救會會長徐嘉志前往新任台灣中油董事長李順欽位在中油宏南宿舍信箱，投遞陳書。記者陳弘逸／攝影
後勁勞宅自救會會長徐嘉志前往新任台灣中油董事長李順欽位在中油宏南宿舍信箱，投遞陳書。記者陳弘逸／攝影
台灣中油後勁勞宅自救會因中油員工宿舍群「房地不合一」問題爭執多年，為表達訴求，今天再度發起快閃抗議。記者陳弘逸／攝影
台灣中油後勁勞宅自救會因中油員工宿舍群「房地不合一」問題爭執多年，為表達訴求，今天再度發起快閃抗議。記者陳弘逸／攝影
台灣中油後勁勞宅自救會因中油員工宿舍群「房地不合一」問題爭執多年，為表達訴求，今天再度發起快閃抗議。記者陳弘逸／攝影
台灣中油後勁勞宅自救會因中油員工宿舍群「房地不合一」問題爭執多年，為表達訴求，今天再度發起快閃抗議。記者陳弘逸／攝影
台灣中油後勁勞宅自救會因中油員工宿舍群「房地不合一」問題爭執多年，為表達訴求，今天再度發起快閃抗議。記者陳弘逸／攝影
台灣中油後勁勞宅自救會因中油員工宿舍群「房地不合一」問題爭執多年，為表達訴求，今天再度發起快閃抗議。記者陳弘逸／攝影
後勁勞宅自救會會長徐嘉志前往新任台灣中油董事長李順欽位在中油宏南宿舍信箱，投遞陳書。記者陳弘逸／攝影
後勁勞宅自救會會長徐嘉志前往新任台灣中油董事長李順欽位在中油宏南宿舍信箱，投遞陳書。記者陳弘逸／攝影

中油 自救會 宿舍

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