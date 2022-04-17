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後勁油人老兵爭居住正義 自救會向中油新任董事長陳情
台灣中油後勁勞宅自救會因中油員工宿舍群「房地不合一」問題爭執多年，月前自救會才號召宏毅里、宏榮里百餘名「油人老兵」對中油大幅調漲租金、催趕住戶表達訴求，今天再度發起快閃抗議，前往新任台灣中油董事長李順欽位在中油宏南宿舍信箱，投遞陳書，盼新任董事能替居民爭取居住正義。
中油高煉廠前身是日本海軍第六燃料廠，宏毅、宏榮、宏南等地是員工附屬宿舍群，中油接手後沿用，宏毅宿舍群現有1157戶、住戶約4千多人，宏毅49公頃、宏南50公頃，居民只擁有地上權。
自救會指出，早期中油為讓勞工能及時處理廠區事故，鼓勵以廠為家，中油員工自1950年代陸續向中油購買勞工住宅，但因國有土地不得出售，改以出租方式辦理，考量租貸契約規定勞宅不得轉租及移轉對象等限制條件，故象徵性每戶勞宅基地租金以1元計收。
隨著中油五輕拆除，台積電即將設廠，勞宅問題仍懸而未解，後勁勞宅自救會會長徐嘉志表示，中油奮鬥40年的員工愈來逾老，但中油未經協商便調漲租金，讓當初這群「以廠為家」的油人老兵，居住受威脅，無法在勞宅終老，因此必須站出來表達訴求。
勞宅自救會陳情書提及，李順欽曾任煉製事業部執行長、高雄煉油廠長、副廠長事業部經營績效室主任等職位，一路從基層做起，歷經油人老兵40年生涯，與高雄煉油廠及宏南、宏毅社區有密不可分的關係，因此，自救會期盼新任董事長，替宅爭取居住正義、永久使用權、租金合理化。
針對此事，中油曾回應，調漲土地租金是因應審計部查核要求，且調漲幅度低，在合理範圍內，另後續針對後勁勞宅自救會的訴求，中油會保持溝通。對於今天快閃陳抗，中油並未多做回應，內部人士稱，會尊重居民想法。
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