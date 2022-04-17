後勁勞宅自救會爭居住正義 中油：租金調整合情理權益

台灣中油後勁勞宅自救會今天發起快閃，到新任董事長李順欽在宏南宿舍抗議大幅調漲租金、催趕住戶。中油表示，租金調整合情合理，並已顧及住戶權益。

自救會長陳嘉志指出，早期中油為讓勞工能及時處理廠區事故，鼓勵以廠為家，中油員工自1950年代陸續向中油購買勞工住宅，但因國有土地不得出售，改以出租方式辦理，考量租貸契約規定勞宅不得轉租及移轉對象等限制條件，所以象徵性每戶勞宅基地租金以1元計收。中油奮鬥40年的員工愈來愈老，但中油未經協商便調漲租金，讓當初這群「以廠為家」的油人老兵，居住受威脅，無法在勞宅終老。

中油表示，高雄煉油廠1157戶勞宅土地租金，原每年按戶收取696元租金，總收入僅80萬餘元，但台灣中油每年須支付地價稅及清潔維護成本則超過6千萬，收支失衡。為反映成本，所以自107年起逐年調整租金，並經2年餘溝通說明。租金調整方案甚為合理，自救會稱公司未經協商或恐嚇員工就範，並非事實。

中油指出，為顧及住戶權益，溝通期間曾派員出席里民大會說明，最後才於109年底對拒繳調整後租金者，依法向法院提起租金調整訴訟，目前被告僅剩60餘戶。另對於因繼承取得勞宅者，調整後最高租金尚不及正常租金行情的一半，已經盡可能照顧到所有住戶。

後勁勞宅自救會指油以不實資訊，將合法繼承不定期契約的勞宅親屬修改為120年定期契約。中油澄清，凡前來辦理繼承手續者，都會妥為說明後尊重住戶選擇，近期也沒有住戶選擇改定期契約，何況契約簽訂取決於雙方合意，本屬契約是否生效的基本原則，針對自救會指摘，中油覺得遺憾與不解。

對於永久使用權議題，中油認為涉及層面甚廣，包括住戶意願、土地使用管制、土地價格等等，長期以來中油雖曾與里長及住戶代表努力協商，但因問題複雜尚難突破，近期里長也洽請高雄市政府協助解決，中油會努力徹底解決土地所有權問題。