太麻里金針山觀景台變「美麗陷阱」公所將拉封鎖線

太麻里金針山是台東重要觀光景點，除了8到10月金針花季，4月有孤挺花、百合，5月有繡球花，但上金針山的東65線3.9公里處路旁觀景台損壞嚴重、樓梯板都沒了，遊客直言像「美麗陷阱」，太麻里鄉公所表示將派人場勘、封鎖，申請經費維修。

太麻里鄉公所表示，該觀景台為水保局興造，之後交由公所維管，未接獲民眾通報該處毀損，明日會先派員到場查看，為了遊客安全，將先拉封鎖線暫時禁止遊客進入，再評估如何維修。

東65線是上金針山賞花、觀景必走路線，沿途多個路段都設有旅遊資訊告示牌，介紹金針山特色，其中位於3.9公里處路旁的觀景台，是上山後第一個可眺望太麻里平原，海天一色美景的觀景台，但整個觀景台已嚴重損壞，也沒有限制進入，遊客直言「太危險了吧！」

陳姓遊客指出，該觀景台入口處的「金針山亅意象標誌已倒塌，走下觀景台的樓梯已毀損，樓梯板被拔除、釘子外露，旁邊還有一組護欄被拆下，他進入景觀台後，直覺少了樓梯板、太危險，立即請長輩不要進入。