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132億土地建物沒人繼承 看過來！別讓私產變國產
屏東縣政府4月起公告今年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，若以111年公告現值計算，土地價值逾18億元。其中，有一筆位在屏東市屏東工業區附近的土地，總值高達5千2百多萬元也未辦繼承，縣府特別提醒繼承人，這些土地建物經公告、列管後若仍無人繼承會進入標售程序，一旦順利標脫仍無人領取，全部歸國庫。
屏東縣歷年逾期未辦理繼承登記，並列冊管理的土地有2萬5536筆、建物1059棟，公告現值合計逾132億元。縣府地政處科長林朝賜分析，土地及建物逾期未辦理繼承的原因很多，例如多人共有、持有人意見不一或另有債務等等，狀況紛雜。
4月起公告今年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，總計被繼承人有1331人、土地2539筆、建物105棟，土地總面積約128公頃。其中，有一筆位在屏東市寶雅民生店與鮪魚家族飯店屏東館間的土地，堪稱燙金地段，公告現值每平方尺逾15萬元（每坪約50萬元），但無人辦理繼承。
另有一筆位在屏東市民生路，屏東工業區附近的2千8百多平方公尺土地，推估總值高達5千2百多萬元，是今年公告總價最高的單一筆土地，也無人繼承。
地政處表示，未辦繼承登記的不動產4月起公告3個月，逾期仍未申請登記，將由縣府列冊管理，15年列冊管理期滿仍未聲請繼承登記，將移由財政部國有財產署公開標售，一旦順利標售，價款將存入專戶，超過10年未提領將歸屬國庫。民眾若對申辦繼承登記有任何疑問，可洽詢屏東縣政府地政處及所轄各地政事務所。
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