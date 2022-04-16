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高雄市擬訂外送工時上限 外送員憂收入恐比打工還不如
近年外送業蓬勃發展，從業人員激增，高雄市政府擬訂「外送平台業者管理自治條例草案」，其中規定，外送員每天工時上限12小時，不得提供連續服務達12天，引發外送員反彈，認為外送工作彈性，才會讓人想投入，若工時受限，不僅剝奪工作權益，收入還可能變得比打工還不如。
市府日前擬定「高雄市外送平台業者管理自治條例草案」，規範外送業的職安、食安與交通安全，限制外送員每日工時12小時，不得提供連續服務達12天，該草案將在本會期將送入市議會審理，消息一出，引發外送員熱議。
高雄32歲李姓男子，從事外送工作約2年，對於明訂外送員工時一事；他說，每名外送員經濟狀況都不同，對全職的人而言，若限制工時，接單量少的情況下，收入可能比在外打工還不如。
李男還說，外送工作因工時彈性，才會吸引人投入，且多數人，仍會依據自己體力狀況，自行安排工作時段，不至於太過疲憊，且保持好的狀態，才有助於工作。
40歲余姓男子周末兼職做外送來補貼家用，他認為，明訂外送員工時，用意是避免過勞危及外送員安全，或影響服務品質，但多數外送員都會趁非用餐時段或未接單時，在戶外找地方休息，不見得12小時內全都在工作，限制工時意義不大，也剝奪工作權益。
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