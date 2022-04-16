創投教父返故鄉屏東扎根 小鎮市集不畏疫情亮眼登場

台灣好基金會在池上等村落札根，點燃偏鄉亮點，被喻為「創投教父」的基金會董事長柯文昌，多年前轉場回屏東潮州故鄉，工作團隊今天在潮州鎮建基路舉辦「春潮集」活動展現成果，雖然疫情升溫仍吸引不少民眾參與，附近店家也大方分享老店故事，據傳是潮州僅存唯二籐椅店的第三代張仲賢就笑說，「校園現在嚴禁體罰了，但早年很多老師管教學生的籐條都是我家給的。」

柯文昌6年前跟聯發科技教育基金會董事長蔡明介合作推動「大潮．南扎根計畫」，他自稱是屏東潮州長大的「庄腳囝仔」，蔡明介則是鄰鄉南州孩子，兩人都期盼透過教育、札根，讓更多人看見故鄉的美好。

工作團隊今在潮州建基路舉辦市集活動，沿路店家開門接客，大方分享老店不為人知的故事。相傳三代的松瑞籐椅店第三代張仲賢說，他們家是潮州僅存的兩家手工籐椅店之一，阿公開始手作籐椅，家傳三代養活子孫數10人。

他自嘲，「是家裡最不會讀書的，所以決定接棒」，雖然手作平均工資，時薪僅1百元，但為了維繫家業只能撐下去。他帶來客穿過長廊走道，進到傳統三進宅的最裡間，參觀浸泡軟化籐皮的浸泡池，一張籐椅從釘架到籐編，至少得花6個小時，「早年不少家庭都有一張，可以用好幾代，破了還可以補」，但沒漲價前只賣1100元，扣掉成本時薪低到嚇人。