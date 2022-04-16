澎湖觀光美食節跨海到高雄漢神百貨 生魚秀打頭陣

為期兩周的「澎湖灣觀光美食展」，即起至26日在高雄漢神百貨本館地下3樓登場，今午開幕安排「生魚秀」，端出野生紅甘及黃鰭鮪魚供品嘗，讓民眾不必跨海也能體驗澎湖生鮮美味。

「澎湖灣觀光美食展」共17家廠商進駐，澎湖農漁產業加工運銷合作社主席洪疇雲說，這次美食展由澎湖農漁產業加工運銷合作社領軍，現場有澎湖農會的蘆薈產品、富勝食品與海釣鮮魚、緝馬灣花枝丸系列、澎湖優鮮～五德養殖場生鮮魚塊、海之饌商行黑妞黑糖糕、澎湖一條根產品等知名農漁特產伴手禮和生鮮海釣養殖魚類，幾乎把澎湖特色美食都搬來，展期長達2周，可一次買足。

澎湖縣將於4月25日舉辦第20年國際海上花火節，澎湖縣議長劉陳昭玲因出席澎湖國際海上花火節20周年慶踩街大遊行及首場花火活動，不克到場，但交代加碼贊助美食展「生魚秀」活動，讓台灣民眾能大啖野生紅甘、黃鰭鮪魚等美味。