關懷離島球員 徐生明棒球協會前進金門

中央社 / 金門縣16日電

徐生明棒球發展協會離島偏鄉醫療照護公益活動今天前進金門，帶領球員手作三明治，傳達「營養就是力量」觀念，並鼓勵選手運動雖會受傷，好好復健，還是可以成為優秀運動員。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，徐生明棒球發展協會偏鄉離島醫療義診和「營在起跑點」活動，已中斷近2年，恢復舉辦後第1站就選在金門。協會理事長、同時也是已故「魔鬼教頭」徐生明遺孀謝榮瑤受訪表示，2018年首次到金門辦理活動，去年金寧國小到美濃參加徐生明國際少棒錦標賽時，她心想，是時候再來探望金門的小朋友了。

謝榮瑤說，配合協會志工營養師呂美寶和聯新國際診所院長林頌凱時間，終於敲定來金行程，金門縣3級棒球選手約60人參加。

營養講座中，呂美寶分享「營養是關鍵，時間點是一切」的核心價值，告訴球員平日和比賽時要如何正確飲食；最好能在賽前1小時進食完畢；比賽中肚子餓，可以吃土司、香蕉或茶葉蛋充饑；而結束比賽後的30分鐘到1小時，是補充體力的黃金時間。

隨後，呂美寶和謝榮瑤、協會秘書長吳靜宜等人，帶著球員實作蔬菜蛋肉三明治，並指導食材要依順序擺好，做出的三明治才好吃。呂美寶表示「營養就是力量」唯有正確且健康飲食，才能提高修復力，運動生涯才能長長久久。

下午課程林頌凱傳授運動傷害防護觀念，教導選手舒緩手肘、肩膀痠痛，並利用棒球按摩，還親自為選手檢測，只聽到「哦」、「啊」、「好痛」、「不要啦」哀嚎聲此起彼落。林頌凱鼓勵球員說，大聯盟選手也會受傷，但只要好好看醫生、復健和訓練，受傷後還是可以成為優秀的運動員。

金門 復健 偏鄉

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