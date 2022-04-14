金門古墓粗糙開挖惹爭議 議員促文化局修法管理

金門縣議員董森堡今天表示，接獲一起令人痛心的陳情，位於山前村的明朝興寧侯古墓，因董楊宗親會開會決議要改建大樓，近日進行開挖撿骨，400多年的古墓在重型機具的開挖下，出土的骸骨經清整後送往靈骨塔暫置，但一堆明朝的瓷碗磚瓦卻因破壞散落一地。董森堡籲請相關單位，應立法釐清古墓開挖作業辦法，以保護地區珍貴的文化古物。

董森堡說，這座興寧侯古墓，當中還葬有同為一品夫人的楊母洪氏、夫人樊氏，他在獲報後趕往現場，在墓域週圍看到其中有幾個樸素雅緻的瓷碗，部份碗底繪有鹿、鶴等吉祥意涵的圖案，也有部份瓷碗青花彩飾，當中不少瓷碗都因開挖碎裂，讓人相當痛心。

董森堡將此訊息PO上網後，立刻有南藝大盧泰康教授私訊告知，直指古墓是「三合土嵌瓷結構」，比魯王墓還珍貴，且周邊瓷盤是聞名於世的漳州窯。

據了解，由於這座古墓未具文資身份，且該土地為私人登記土地、墓塜亦為有主墓葬，在法律上屬私人財產很難究責。董森堡認為，站在文化保存的角度而言，開挖古墓的方式有討論空間，應該可以有更妥適的方式、更精密的機具、更詳細的考證，需要針對其中的陪葬文物，進行考證考古記錄。

董森堡指出，金門地區近年來地價飆漲，許多土地都進行開發，但金門古墓眾多，很多都沒有文化資產身份，他呼籲金門縣文化局明訂古墓開挖的規定，以一定官銜、年代、墓型做為參考依據，讓有意開挖撿骨的民眾或團體，能夠有更專業的開挖手法、更詳細的諮詢，也保障金門地區的文化資產。