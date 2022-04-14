高市捷運局推O13車站聯開案 吸引多家廠商參加說明會

高雄捷運聯開推案推出新案，位於大東藝文中心所在的大東站O13案聯開即將登場，高市捷運局今舉辦招商說明會暨成立廉政平臺，吸引30家廠商業者代表參加，捷運局指出，這次聯開專案辦公室規劃的O13站聯開案，是繼上月底橘線O10+Y18衛武營站聯開案後，市府推出的第3個聯開案，未來加上衛武營周邊國泰重劃區開發丶鳳山車站舊城開發，將可形塑鳳山中城金三角，成為鳳山在發展的核心區域。

高市副市長林欽榮表示，他已指示相關單位，基地內既有的鳳山轉運站功能必須維持，且應考量地方所需的公共托育及日間照顧等公益設施，兼顧公益性，也讓本案開發內容具備多元公共設施，也有益於在地市民的生活便利性。

捷運局表示，這次推出的聯開基地位於橘線O13站1號出口，基地約11909平方公尺，與大東藝術中心及大東濕地公園為鄰，步行可及範圍包含鳳山車站、行政機關、醫療院所、學校、藝文及休閒設施，基地區位條件相當優異。