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《當代法律》雜誌社贈書高雄市總圖獲頒感謝狀

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
廖義銘（中）、莊尚諭（右）贈《當代法律》雜誌，高市圖代理館長林奕成(左)代表接受。圖／高市總圖提供
廖義銘（中）、莊尚諭（右）贈《當代法律》雜誌，高市圖代理館長林奕成(左)代表接受。圖／高市總圖提供

《當代法律》雜誌社總編輯廖義銘南部總監莊尚諭等人，今日拜會高雄市圖書館總館，致贈雜誌提供高市圖期刊閱讀，由代理館長林奕成接受，林奕成感謝該雜誌社贈書給高雄市立圖書館總館，並期盼能可更靈活與民間企業合作，例如舉辦講座與活動，對於企業書籍贈書活動與公益型捐助合作有許多合作方案，讓更多民眾喜愛閱讀。

廖義銘表示，《當代法律》雜誌在今年創刊，已出至第四期，以法學界第一名的法律雜誌期許，對於當前最新最熱門的議題，在法律層面，給予讀者最先進前衛的法律相關實務知識與探討，內容並非學術性論述，皆是以通俗易懂的方式與角度給予讀者第一手的各種法律議題報導，未來也將在南部舉辦法律講座，貼近庶民的需求。

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