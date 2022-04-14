高雄桃源近400戶停電 居民哀嚎山區停電都比別人久

去年0807大豪雨造成桃源區停電將近20多個小時，台灣電力公司為強化山區電網防災能力，及提升供電穩定，今天執行計畫性停電，造成382戶無電可用，引起當地居民不滿。居民認為，山區每逢停電時間都特別長，甚至還有商家自備發電機克難營業，店家也因發電機油耗花費徒增營業成本，苦不堪言；對此，台電解釋，山區施工難度高，易受外力影響，工程時間較長，盼居民諒解。

台電鳳山區營業處指出，為防去年風災停電事故重演，台電為強化線路，於梅蘭山莊執行桿線遷移工程，提前於4月11日公告，在今天上午9時起停電至下午4時，山上復興、拉芙蘭及梅山里以上約382戶無電可用。

由於停電時間長達7個小時，加上天氣炎熱，山區居民紛紛坐在屋外乘涼，此外，因山區供電不穩，部分商家自行購置發電機，靠柴油發電克難營業。

業者坦言，雖然山上人少，但店家還是要營業，加上現在油價高，光一天發電機油耗，就要上千元，換算一天油錢花費，幾乎等於半個月的電費，實在吃不消。

許多當地居民不諒解，為何每逢停電，時間特別長；拉芙蘭里的居民還說，只要遇上停電，山上基地台停擺，網路跟著不通，除了市話以外，幾乎都無法聯繫，生活相當不便。