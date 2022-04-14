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戀戀菊島樂音傳 七美民眾共同創作歌頌家鄉

中央社 / 澎湖縣14日電

「戀戀菊島樂音傳」活動陸續在澎湖5鄉1市展開，目前巡迴到七美，民歌手陳宏銘引導鄉親共同創作「漂亮的七美」一曲，獲得熱烈迴響。

陳宏銘告訴中央社記者，「戀戀菊島樂音傳」列車昨天開到七美，鄉親參與踴躍，在歌曲創作講座時，他分享詞曲創作經驗，並以風趣簡易方式，引導七美鄉親現場即興共同創作一首「漂亮的七美」，詞意精美、音調平暢，鄉長呂啟俊更是全程參與，與現場民眾一起傳唱起來。

陳宏銘表示，「戀戀菊島樂音傳」活動，特別在澎湖5鄉1市「為自己寫一首歌」，如「愛在白沙」、「湖西的心最美」、「西嶼響」、「望安的月」、「漂亮的七美」，目前都在各鄉傳唱著。至於壓軸的馬公市將在15日晚間在馬公紫微宮前發表「日落馬公城」，讓整個菊島處處充滿著樂音與歌聲，讓人感到幸福快樂。

陳宏銘表示，在文化部的協助下推出「戀戀菊島樂音傳」活動，能夠為自己的故鄉寫歌創作詞曲，在澎湖5鄉1市傳唱，是一件非常幸福的事。

澎湖 馬公

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