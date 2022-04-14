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屏東總圖獲國際肯定 首獲德國iF建築設計獎
被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎（iF Design Award），近日公布2022得獎名單，屏東縣立圖書館總館在全球逾萬件參賽作品中脫穎而出，獲得「建築設計」類別的肯定，也是屏東總圖獲得的首座國際設計獎項。
縣府文化處表示，屏東總圖保留過去建築的輪廓，由舊建築翻新，重新梳理既有空間秩序，在既有建物架構，重新串起圖書館與城市、地方記憶之間的有機關係，轉化為貼近民眾生活的公共場域，受到評審青睞。
世界四大設計獎之一的德國iF設計獎，在國際間具有指標性與前瞻性。2022年共有來自57個國家/地區，約1萬1千件參賽，分為九個參賽項目，屏東總圖在嚴格的競獎關卡下突破重圍，榮耀獲獎。
文化處說，屏東總圖2021年已陸續獲得「建築園冶獎-屏東縣公共建築景觀類」、「國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-卓越獎」、「台灣光環境獎」、「台灣建築獎」、「金點設計獎」等獎項。除硬體優化，持續精進各項友善設施與服務，讓讀者感受美好的閱讀日常，也使總圖進館人次、借閱率大幅成長。
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