屏東總圖獲國際肯定 首獲德國iF建築設計獎

被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎（iF Design Award），近日公布2022得獎名單，屏東縣立圖書館總館在全球逾萬件參賽作品中脫穎而出，獲得「建築設計」類別的肯定，也是屏東總圖獲得的首座國際設計獎項。

縣府文化處表示，屏東總圖保留過去建築的輪廓，由舊建築翻新，重新梳理既有空間秩序，在既有建物架構，重新串起圖書館與城市、地方記憶之間的有機關係，轉化為貼近民眾生活的公共場域，受到評審青睞。

世界四大設計獎之一的德國iF設計獎，在國際間具有指標性與前瞻性。2022年共有來自57個國家/地區，約1萬1千件參賽，分為九個參賽項目，屏東總圖在嚴格的競獎關卡下突破重圍，榮耀獲獎。