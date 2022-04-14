金門健檢追蹤24人有C肝 協助新藥治療省了20萬藥費

金門縣衛生局為縣民進行成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢，自109年9月至110年11月，已有11520人參加，篩檢後發現C型肝炎病毒量檢驗陽性者有31人，其中有24人符合使用健保提供免費C肝全口服新藥(DAA)，每人20萬元藥費最後由健保全額給付。

根據衛生福利部109年國人十大死因統計結果，慢性肝病及肝硬化位列第十位，於十大癌症死因中位列第二，金門主要死因排行第9位，衛生福利部國民健康署自109年9月28日起放寬成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡為45歲至79歲(原住民40歲至79歲)終身1次，健保署亦將C肝口服藥納入健保給付並放寬給付條件為只要確認感染C肝，不論有無肝纖維化，均給付藥物費用近20萬元之C型肝炎口服新藥治療，療程只需要8-12週，副作用小，治癒率高達98%，並降低肝硬化、肝癌之風險。

衛生局表示，篩檢後發現C型肝炎病毒量檢驗陽性者有31人，其中有24人符合使用健保提供免費C肝全口服新藥，已轉介至衛生福利部金門醫院肝膽腸胃科治療。

衛生局提到，全國每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌約造成一萬多人死亡，B、C型肝炎是感染人數最多的病毒性肝炎，感染後每4人有1人成為肝硬化，肝硬化後每20人有1人併發肝癌，是造成慢性肝病與肝癌死亡主因，也是健康的頭號殺手。

據了解，B、C型肝炎傳染途徑為血液或體液傳染，包含接受病毒污染之注射針頭、針灸針、紋身針、穿耳洞針、刮鬍刀或牙刷、接受汙染血液、血液製劑、使用滅菌不完全之器械(具)等，均有可能感染；C型肝炎病毒除了會傷害肝臟之外，還可能造成腦中風、糖尿病、腎臟病、食道癌、淋巴瘤等肝外病變。

衛生局呼籲尚未篩檢B、C型肝炎，年齡符合45至79歲一般民眾(40至79歲原住民)攜帶健保卡主動前往各醫療院所篩檢，另也提醒C肝陽性者切莫輕忽，應積極治療、持續追蹤，擺脫「肝」苦人生。