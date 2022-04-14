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屏東大鵬灣停車場爆情殺案 鵬管處將設監視器杜絕死角

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東東港大鵬灣國家風景區潮口平台停車場前天驚傳情殺案，有鑑於日夜遊客多，鵬管處決定在出入口裝設監視器。圖／東港警分局提供
屏東東港大鵬灣國家風景區潮口平台停車場前天驚傳情殺案，有鑑於日夜遊客多，鵬管處決定在出入口裝設監視器。圖／東港警分局提供

屏東東港大鵬灣國家風景區前天驚傳男子遭情敵遭毆致死案，案發地在跨海大橋下方的潮口平台停車場，不僅是水上活動和濕地遊憩的入口，也是當地居民和親子晨昏休閒好去處；情殺案後警方拉上黃色封條，地方議論紛紛，當地水上活動業者表示曾向鵬管處反映要設監視器，避免成為治安死角；鵬管處回應已納入溼地生態公園工程一環，預定6月前發包。

吳姓水上活動業者說，大鵬灣跨海大橋下方的潮口平台，環境清幽又有基礎建設，堪稱是觀賞海景第一排的的絕佳地點，也是灣域唯一的動力水域遊憩平台，近年來遊客愈來愈多，尤其到了晚上，人潮更是絡繹不絕，是鵬管處近年開發的重點遊憩區域；李姓男子當天凌晨和鄭姓女子至此聊天，未料遭鄭女的另名男友毆打致死，為歡樂氛圍的休憩地蒙上一層陰影。

他說，人潮也衍生亂放鞭炮、烤肉、亂丟垃圾等亂象， 因未在重要出入口裝設監視器，讓人憂心會成為治安死角，他自己有裝監視器，但監視範圍是承租場域，無法起「嚇阻作用」，去年即向鵬管處反映卻遲未加裝，命案發生時，他的監視器拍不到案發過程，無法提供警方查案。

對此，鵬管處表示，業者有反映加裝監視器，因經費規畫和考量頻繁施工會打擾業者營運，計畫等工程規畫一次到位後再發包施工，潮口平台屬紅樹林溼地範圍，該溼地正規畫生態公園工程，也將監視系統納入工程，在出入口架設，預計6月前發包、年底前完成。

監視器 大鵬灣 生態公園

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