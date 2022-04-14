快訊

打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？ 勞工權益一次看清楚

蘇貞昌宣布今起徵用快篩試劑 目標每月4000萬劑

向東南水泥求償600萬 高市府委律師近期遞狀

中央社 / 高雄14日電

東南水泥拆除高塔工程不慎導致雙鐵逾12萬旅客受影響，高市府將向東南水泥民事求償估約新台幣600萬元。高市府法制局今天表示，已透過委任律師處理，將於近期內提出訴訟。

法制局7日發出新聞稿表示，東南水泥工程事故導致共12.6萬名旅客行程延誤，市府在事發當下出動工務、消防、警察、交通、捷運、勞工及環保等局處支援，並調度轄內客運公司、加開及延長高雄捷運班次，協助雙鐵接駁旅客。

法制局表示，市府分別支出接駁調度費用、現場協助台電、高鐵搶修及清理等費用，加上其他損害等，將向東南水泥求償估約600萬元。

法制局今天接受中央社記者訪問表示，已找到律師代理訴訟，待完成相關委任聘僱程序後，將於近期正式提出民事求償。粗估約求償600萬元，但實際求償金額也會再跟律師商議。

東南水泥1日在拆除水泥高塔時，施工不慎致台電電塔倒塌，造成高鐵主線中斷、台鐵配合搶修進行斷電。適逢清明連假前夕，依交通部統計，高鐵有79班列車、11萬4000名乘客受影響；台鐵估計也有30列次、1萬2000名乘客受影響。交通部長王國材7日在立法院答詢表示，台鐵與高鐵也將求償，高鐵求償金額約6680萬元，台鐵則是1183萬元，合計7863萬元。

高鐵 台鐵 律師

延伸閱讀

常益長高鐵工程 沅江特大橋貫通

東南水泥事故釀雙鐵中斷 監委申請調查

東南水泥事故影響逾12萬旅客 高市府擬求償600萬

東南水泥拆除倒塌 高市府要求償600萬

相關新聞

南迴改屏東丹路外環道通車 民眾怨沿線速限多變快不了

省道台9線繼蘇花改工程和2019年前12月南迴拓寬改善工程台東段通車後，原本全長474.3公里的台9線，縮減為453.3...

前進元宇宙 高雄虛擬平行世界全面啟動

此刻站在火星，轉瞬間埃及金字塔就在眼前，接著迅猛龍從四面八方追來……。這樣的情境，不是電影也不是想像，而是現今炙手可熱的虛擬實境(Virtual Reality, VR)。

邂逅「波麗露」 舞蹈旅行在高雄

走出衛武營，跳舞給你看！一齣舞作、28場演出、35位舞者，在高雄各地翩翩起舞。

Made in Kaohsiung 製造中 行銷高雄依山傍海的優渥地理

餐桌上鮮紅的玉女番茄、看電影一包接一包的涮嘴零食，都可能來自高雄！

高雄半導體產業S廊道徵才 台積電群創日月光國巨等搶人

高雄市勞工局4月16日下午2點到5點，在新光三越高雄左營店彩虹市集1樓夢想廣場舉辦「亮高雄 耀就業」徵才活動，提供求職者...

十鼓擊樂團「祈天鼓動」屏東藝術館撼動登場

十鼓擊樂團2022「祈天鼓動」音樂會將在4月30日周六晚間7點半，攜手屏東在地舞團「滯留島舞蹈劇場」演出，以鼓樂結合現代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。