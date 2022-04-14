向東南水泥求償600萬 高市府委律師近期遞狀

東南水泥拆除高塔工程不慎導致雙鐵逾12萬旅客受影響，高市府將向東南水泥民事求償估約新台幣600萬元。高市府法制局今天表示，已透過委任律師處理，將於近期內提出訴訟。

法制局7日發出新聞稿表示，東南水泥工程事故導致共12.6萬名旅客行程延誤，市府在事發當下出動工務、消防、警察、交通、捷運、勞工及環保等局處支援，並調度轄內客運公司、加開及延長高雄捷運班次，協助雙鐵接駁旅客。

法制局表示，市府分別支出接駁調度費用、現場協助台電、高鐵搶修及清理等費用，加上其他損害等，將向東南水泥求償估約600萬元。

法制局今天接受中央社記者訪問表示，已找到律師代理訴訟，待完成相關委任聘僱程序後，將於近期正式提出民事求償。粗估約求償600萬元，但實際求償金額也會再跟律師商議。

東南水泥1日在拆除水泥高塔時，施工不慎致台電電塔倒塌，造成高鐵主線中斷、台鐵配合搶修進行斷電。適逢清明連假前夕，依交通部統計，高鐵有79班列車、11萬4000名乘客受影響；台鐵估計也有30列次、1萬2000名乘客受影響。交通部長王國材7日在立法院答詢表示，台鐵與高鐵也將求償，高鐵求償金額約6680萬元，台鐵則是1183萬元，合計7863萬元。