南迴改屏東丹路外環道通車 民眾怨沿線速限多變快不了

省道台9線繼蘇花改工程和2019年前12月南迴拓寬改善工程台東段通車後，原本全長474.3公里的台9線，縮減為453.3公里，從全台最長公路降為全台第2長，接續進行的屏東縣段拓寬改善部分，長1.5公里的獅子鄉丹路外環道高架月前啟用，長度再縮短；用路人發現沿線速限從25至70公里都有，未明顯感受節省行車時間；楓港工務段說，速限均考量行車安全設定，未來會視狀況滾動檢討。

台9線從台北經宜花、台東至屏東枋山鄉楓港，蘇花改及南迴改公路截彎取直後，台9線縮短近20公里，原本全長474.3公里，縮減為453.851公里，原本第2長461.081公里的省道台1線，躍升為全台最長的公路；南迴改屏東端拓寬改善部分，規畫從台東和屏東交界的草埔森永隧道至獅子鄉新路長約12公里，斥資10億、長1.5公里的丹路外環高架道路月前先行完工通車。

公路總局第3區養護工程處楓港工務段說，台9線獅子鄉丹路外環高架道路為雙向共4線車道，取代雙向兩車道的舊道，考量剛通車且有彎道，速限為60公里，因較舊道僅小幅縮短，暫不調整里程牌；另草埔森永隧道至雙流的2公里路段拓寬，預定明年完工，雙流至新路的7公里路段已進入環境影響評估階段，計畫在2027至2028年全段拓寬完工。

有用路人反映，截彎取直加上道路變寬敞，理應節省行車時間，但沿線速限從40公里至70公里都有，施工中的草埔森永隧道至雙流的2公里路段，工區速限降至25至30公里，加上台東和屏東端沿線有區間測速不敢開快，按照速限開，發現未明顯感受節省時間，在228和清明連假的交通高峰期，路口甚至出現回堵車陣，建議完工路段速限全面升至70公里。