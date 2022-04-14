高雄半導體產業S廊道徵才 台積電群創日月光國巨等搶人

高雄市勞工局4月16日下午2點到5點，在新光三越高雄左營店彩虹市集1樓夢想廣場舉辦「亮高雄 耀就業」徵才活動，提供求職者與公司直接面試的機會，有效縮短媒合時程。包括台積電、群創、日月光、國巨、華泰電子等電子大廠，還有王品、海底撈、碳佐麻里等服務業，提供超過2300個工作機會。

勞工局表示，高雄爭取到台積電在楠梓設廠，帶動半導體周邊材料廠商的進駐，國內外大廠紛紛加碼投資高雄，未來將以楠梓為中心，向北連接橋科、路科、南科，向南連接大社、仁武、大寮、林園、小港形成半導體S廊帶，產業經濟發展愈趨活絡，為高雄創造大量就業機會，

「亮高雄 耀就業」徵才活動有各型產業職缺，提供多樣就業媒合的機會，除了眾所矚目的台積電之外，群創、日月光、國巨、華泰電子、易華電子、台灣捷康等半導體和電子知名大廠，及王品、春水堂、鑫鼎王、海底撈、碳佐麻里、肉多多、集雅社、特力屋等知名服務業，現場共36家廠商，提供包括工程師、技術員、儲備幹部、服務員、客服管理師等超過2300個工作機會。

勞工局表示，徵才活動職缺資料已公布於勞工局訓練就業中心網站，方便求職民眾提早選擇合適的工作，求職民眾可上網瀏覽職缺並填寫線上電子履歷，活動當天可立即透過身分證條碼掃描，快速列印求職登記表，節省填寫履歷資料及投遞應徵時間。徵才活動相關訊息也可至高雄人力銀行網站查詢。