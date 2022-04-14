聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄半導體產業S廊道徵才 台積電群創日月光國巨等搶人
高雄市勞工局4月16日下午2點到5點，在新光三越高雄左營店彩虹市集1樓夢想廣場舉辦「亮高雄 耀就業」徵才活動，提供求職者與公司直接面試的機會，有效縮短媒合時程。包括台積電、群創、日月光、國巨、華泰電子等電子大廠，還有王品、海底撈、碳佐麻里等服務業，提供超過2300個工作機會。
勞工局表示，高雄爭取到台積電在楠梓設廠，帶動半導體周邊材料廠商的進駐，國內外大廠紛紛加碼投資高雄，未來將以楠梓為中心，向北連接橋科、路科、南科，向南連接大社、仁武、大寮、林園、小港形成半導體S廊帶，產業經濟發展愈趨活絡，為高雄創造大量就業機會，
「亮高雄 耀就業」徵才活動有各型產業職缺，提供多樣就業媒合的機會，除了眾所矚目的台積電之外，群創、日月光、國巨、華泰電子、易華電子、台灣捷康等半導體和電子知名大廠，及王品、春水堂、鑫鼎王、海底撈、碳佐麻里、肉多多、集雅社、特力屋等知名服務業，現場共36家廠商，提供包括工程師、技術員、儲備幹部、服務員、客服管理師等超過2300個工作機會。
勞工局表示，徵才活動職缺資料已公布於勞工局訓練就業中心網站，方便求職民眾提早選擇合適的工作，求職民眾可上網瀏覽職缺並填寫線上電子履歷，活動當天可立即透過身分證條碼掃描，快速列印求職登記表，節省填寫履歷資料及投遞應徵時間。徵才活動相關訊息也可至高雄人力銀行網站查詢。
因應疫情，徵才活動現場採人流管制，履歷填寫區及廠商面試區皆設置壓克力防疫隔板，減少人員直接接觸；環境定時消毒，提供民眾安全、安心的求職環境。參加徵才活動民眾需配合辦理量測體溫及實聯制，一律佩戴口罩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言