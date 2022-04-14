十鼓擊樂團「祈天鼓動」屏東藝術館撼動登場
十鼓擊樂團2022「祈天鼓動」音樂會將在4月30日周六晚間7點半，攜手屏東在地舞團「滯留島舞蹈劇場」演出，以鼓樂結合現代舞詮釋恆春搶孤文化，喜歡跨界表演藝術的朋友絕對不能錯過。
十鼓擊樂團以《祈天鼓動-Drumming up Hope》神秘呈現來自Formosa的聲音，以原民、常民文化的原創擊鼓視覺技法及聽覺節奏音樂創作，分享來自台灣的生命力。
屏東縣政府文化處表示，此次節目特別編排《孤棚祭》作品，以恆春半島搶孤文化為主題所創作。並邀請屏東在地的滯留島舞蹈劇場共同聯合演出。在尾段「搶孤」的鼓樂呈現採用兩組樂手對打的手法，類似搶孤小組競爭的過程，搭配滯留島舞蹈劇場的現代舞詮釋先民開墾台灣過程的艱辛歲月，讓搶孤儀式的畫面更加鮮明。
除《孤棚祭》之外，帶來一系列以台灣歷史人文與大自然美景為主題的鼓樂作品，以「鼓」來描寫台灣的故事。
為讓大家了解十鼓如何用鼓樂描寫台灣的故事，當日開演前18時50分，大廳入口處舉辦「演前導聆」，一同揭開十鼓如何以台灣的歷史、風景、人文為創作題材，以鼓樂紀錄台灣，期待台灣這個島嶼，能因鼓術文化在世界上成為著名的「鼓樂之島」。購票請洽詢屏東演藝廳08-7227699或逕自上Opentix兩廳院售票系統購票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言