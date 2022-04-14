十鼓擊樂團「祈天鼓動」屏東藝術館撼動登場

十鼓擊樂團2022「祈天鼓動」音樂會將在4月30日周六晚間7點半，攜手屏東在地舞團「滯留島舞蹈劇場」演出，以鼓樂結合現代舞詮釋恆春搶孤文化，喜歡跨界表演藝術的朋友絕對不能錯過。

十鼓擊樂團以《祈天鼓動-Drumming up Hope》神秘呈現來自Formosa的聲音，以原民、常民文化的原創擊鼓視覺技法及聽覺節奏音樂創作，分享來自台灣的生命力。

屏東縣政府文化處表示，此次節目特別編排《孤棚祭》作品，以恆春半島搶孤文化為主題所創作。並邀請屏東在地的滯留島舞蹈劇場共同聯合演出。在尾段「搶孤」的鼓樂呈現採用兩組樂手對打的手法，類似搶孤小組競爭的過程，搭配滯留島舞蹈劇場的現代舞詮釋先民開墾台灣過程的艱辛歲月，讓搶孤儀式的畫面更加鮮明。

除《孤棚祭》之外，帶來一系列以台灣歷史人文與大自然美景為主題的鼓樂作品，以「鼓」來描寫台灣的故事。