聽新聞
test
0:00 / 0:00

在充滿人文氣息的眷村完成婚禮 婚顧公司進駐黃埔新村

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市鳳山區黃埔新村首家眷村主題婚顧公司「眷戀小囍室」創辦人王思婷（右）與丈夫張詠智（左）今年1月也在眷戀小囍室完成婚禮，現場溫馨而浪漫。圖／王思婷提供
高雄市鳳山區黃埔新村首家眷村主題婚顧公司「眷戀小囍室」創辦人王思婷（右）與丈夫張詠智（左）今年1月也在眷戀小囍室完成婚禮，現場溫馨而浪漫。圖／王思婷提供

高雄外省第三代王思婷為將婚禮產業深耕台灣，與丈夫張詠智成立「眷戀小囍室-報囍囉創意婚禮」並進駐高雄市鳳山區黃埔新村，以教育為出發點，望藉由婚禮文創模式傳承在地文化，昨天舉行開幕儀式。王思婷表示，公司將結合黃埔新村民宿、餐飲業者，規畫一天內拍婚紗、辦婚禮的眷村婚禮。

高雄市青年局長張以理、市議員林智鴻等人受邀出席開幕儀式，與眷戀小囍室團隊舉著「囍」字紅色氣球合影，並慢慢拉開紅門，王思婷也現場朗讀給爺爺的一封信。王思婷說，小時候常常到眷村找爺爺奶奶，這裡有著一家三代的珍貴回憶。

眷戀小囍室內部裝潢保留建物原始泥土牆、磚造建物，建築外牆則掛有團隊改造空間的紀錄照片。王思婷表示，這棟建築已有78年歷史，未來將成為辦公室與新人休息室，視客戶需求調整空間，婚禮主要採國外同天拍婚紗、婚禮形式，望透過與在地業者合作，將婚禮帶入眷村文化故事，王思婷與張詠智今年1月也在眷戀小囍室內完成婚禮。

高市青年局表示，黃埔新村空間活化再利用，望透過青年創業補助計畫，協助高雄在地青年創業圓夢，並招攬更多有志於對建築與文創發展的年輕人進駐眷村，扶植在地品牌，讓眷舍成為青年創業的孵化場域，「眷戀小囍室」因此成為黃埔新村甚至是高雄首家眷村主題婚禮顧問業者。

王思婷擅長行銷企畫，2018年至2020年蟬聯「第15屆、16屆中國婚禮職業技能大賽全國總決賽」創意婚禮主持金獎與婚禮策畫金像獎，與擅長攝影及空間規畫的張詠智原在黃埔新村附近經營婚顧公司，有十年婚禮經驗。張詠智說，兩人去年無意間經過黃埔新村，得知高市文化局與青年局合作釋出「以住代護3.0-青創HOUSE」計畫第八期名額，僅一個月時間準備企畫，成功獲得市府青睞。

高雄市鳳山區黃埔新村首家眷村主題婚顧公司「眷戀小囍室」昨天舉行開幕儀式，創辦人王思婷（後排左一）、丈夫張詠智（後排右一）與樹德科大老師合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市鳳山區黃埔新村首家眷村主題婚顧公司「眷戀小囍室」昨天舉行開幕儀式，創辦人王思婷（後排左一）、丈夫張詠智（後排右一）與樹德科大老師合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市鳳山區黃埔新村首家眷村主題婚顧公司「眷戀小囍室」昨天舉行開幕儀式，未來空間將主要作為辦公場域及休息室，外面規畫餐飲空間。記者陳玫伶／攝影
高雄市鳳山區黃埔新村首家眷村主題婚顧公司「眷戀小囍室」昨天舉行開幕儀式，未來空間將主要作為辦公場域及休息室，外面規畫餐飲空間。記者陳玫伶／攝影
高雄市鳳山區黃埔新村首家眷村主題婚顧公司「眷戀小囍室」昨天舉行開幕儀式，未來空間將主要作為辦公場域及休息室。記者陳玫伶／攝影
高雄市鳳山區黃埔新村首家眷村主題婚顧公司「眷戀小囍室」昨天舉行開幕儀式，未來空間將主要作為辦公場域及休息室。記者陳玫伶／攝影
高雄市鳳山區黃埔新村首家眷村主題婚顧公司「眷戀小囍室」昨天舉行開幕儀式，未來空間將主要作為辦公場域及休息室。記者陳玫伶／攝影
高雄市鳳山區黃埔新村首家眷村主題婚顧公司「眷戀小囍室」昨天舉行開幕儀式，未來空間將主要作為辦公場域及休息室。記者陳玫伶／攝影
高雄市鳳山區黃埔新村首家眷村主題婚顧公司「眷戀小囍室」昨天舉行開幕儀式，空間外牆掛著團隊改造空間時的紀錄照片。記者陳玫伶／攝影
高雄市鳳山區黃埔新村首家眷村主題婚顧公司「眷戀小囍室」昨天舉行開幕儀式，空間外牆掛著團隊改造空間時的紀錄照片。記者陳玫伶／攝影

婚禮 青年 眷村

延伸閱讀

高市青創補助「變搶演唱會門票」 議員林于凱籲檢討制度

聲援烏克蘭！高中生魯謙 用嘻哈「唱」談和平

清水眷村園區主題展至7月 呈現聚散分合的變遷過程

眷村不一定支持？ 羅智強：鄭文燦何不來走一走

相關新聞

象徵性動土？ 橋科園區不見開發

高雄橋頭科學園區聯外道路去年底動工，園區開發卻靜悄悄，議員擔心只是象徵性動土不動工，喊得震天價響的電動車產業能否帶動高雄...

在充滿人文氣息的眷村完成婚禮 婚顧公司進駐黃埔新村

高雄外省第三代王思婷為將婚禮產業深耕台灣，與丈夫張詠智成立「眷戀小囍室-報囍囉創意婚禮」並進駐高雄市鳳山區黃埔新村，以教...

高雄芒果爭災損補助 二度複勘結果15日出爐

今年初氣候異常，芒果開花卻無法結果，高雄市農業局與高雄農業改良場先前曾會勘，卻因受損面積未達標，未列入災損補助。立委邱議...

兒童文學作家陳文德 校內辦昆蟲展…成學童熱門場域

屏東縣民生國小總務主任陳文德熱愛大自然，是小朋友熟悉的「阿德蝸」老師，他本身也是位兒童文學作家，長年將野外觀察經驗的心得...

金門縣定古蹟 董允耀洋樓動土修復

縣定古蹟董允耀洋樓修復工程昨天舉行動土，這座金門僑匯建築最盛期的洋樓建築代表，在109年由董允耀的後人與代管人將產權無條...

花火20遊行 16日無人機燈光秀為花火節暖身

澎湖國際海上花火節25日盛大展開，花火遊行16日率先登場，為花火節打頭陣，當晚無人機科技燈光秀搭配花火也首度表演，為花火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。