在充滿人文氣息的眷村完成婚禮 婚顧公司進駐黃埔新村

高雄外省第三代王思婷為將婚禮產業深耕台灣，與丈夫張詠智成立「眷戀小囍室-報囍囉創意婚禮」並進駐高雄市鳳山區黃埔新村，以教育為出發點，望藉由婚禮文創模式傳承在地文化，昨天舉行開幕儀式。王思婷表示，公司將結合黃埔新村民宿、餐飲業者，規畫一天內拍婚紗、辦婚禮的眷村婚禮。

高雄市青年局長張以理、市議員林智鴻等人受邀出席開幕儀式，與眷戀小囍室團隊舉著「囍」字紅色氣球合影，並慢慢拉開紅門，王思婷也現場朗讀給爺爺的一封信。王思婷說，小時候常常到眷村找爺爺奶奶，這裡有著一家三代的珍貴回憶。

眷戀小囍室內部裝潢保留建物原始泥土牆、磚造建物，建築外牆則掛有團隊改造空間的紀錄照片。王思婷表示，這棟建築已有78年歷史，未來將成為辦公室與新人休息室，視客戶需求調整空間，婚禮主要採國外同天拍婚紗、婚禮形式，望透過與在地業者合作，將婚禮帶入眷村文化故事，王思婷與張詠智今年1月也在眷戀小囍室內完成婚禮。

高市青年局表示，黃埔新村空間活化再利用，望透過青年創業補助計畫，協助高雄在地青年創業圓夢，並招攬更多有志於對建築與文創發展的年輕人進駐眷村，扶植在地品牌，讓眷舍成為青年創業的孵化場域，「眷戀小囍室」因此成為黃埔新村甚至是高雄首家眷村主題婚禮顧問業者。