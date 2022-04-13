高雄港埠旅運中心八月可望營運 將設教保托育中心

台灣港務公司斥資45億元，打造高雄港埠旅運中心，工程因土汙、疫情等狀況經歷多次延宕，有望在今年6月底前取得旅運設施部分使用執照。除了辦公空間、免稅店、入出境大廳、觀景平台、餐廳、多功能商業會議等，港務公司今表示，2樓將有花費1500萬元打造的幼保中心，可眺望愛河、港口美景，堪稱全台最美的教保空間。

高港表示，為推動幸褔企業的永續願景，編列1500萬元打造「職場互助教保服務中心」，委託非營利法人經營，2班最多招收60名幼童，最快可於今年8月開始營運。將優先提供員工家中2歲以上、未足6歲（孫）子女服務，讓員工能更安心工作，達到職場、育兒的平衡。

高港指出，教保中心位於高雄港旅運中心2樓，是眺望港區景色的絕佳位置，且整體室內設計強調通透性、運用明亮的淺色調，期望身在其中的幼童培養廣闊如大海般的國際視野，未來也將結合高雄港區環境發展特色教學。

高雄港教保中心的設置不僅幫助同仁得以在工作場域就近托育（孫）子女，安心兼顧事業與家庭。參加說明會的家長與非營利法人就職場托育議題討論熱烈並紛紛表示，「高雄港教保中心的成立，確實能夠實質協助我們減輕接送小朋友的壓力，是很棒的措施！也很期待正式開園的日子來到。」。港務公司亦冀望藉由友善育兒職場推動，協助公司及聯合提供教保服務之機關（構）同仁，達到「工作—生活平衡」之目標。