快訊

黃國倫困上海「1天吃1餐」 國台辦說話了

台南多家美食小吃店中鏢 基隆+56遍布多個夜市、連鎖餐飲店

陳致中爭設兒童專屬運動場 運發局：著手找尋場地

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員陳致中替幼兒爭取運動場地，不樂見小孩只能在停車場玩滑步車。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員陳致中替幼兒爭取運動場地，不樂見小孩只能在停車場玩滑步車。記者徐白櫻／翻攝

高雄市議會今天下午進行教育部門業務報告及質詢，議員陳致中指出，學齡前兒童是肢體運動的黃金時期，逾六成家長找不到適合孩子運動場地，高雄發展一區一運動中心，但也要重視幼兒運動環境，建議規劃幼兒專屬運動場及滑步車運動競賽場地。運動發展局長侯尊堯指出，今年高市會辦幼兒拔河及滑步車競賽，將盤點小港運動中心周遭是否有合適場地設置專屬場地。

市議員陳致中指出，台中市推廣迷你足球、台北市在大運動中心有幼兒運動場地及課程，高雄準備在每個行政中心都設立運動中心，但不知有沒有針對幼兒運動有具體規劃？

陳致中建議，滑步車很受歡迎，很多家長反映在高雄找不到適合孩子的運動場地，可能只能帶小孩去停車場運動，這樣危險不夠安全，建議高雄成立全台首座幼兒運動中心，不然可把特色公園結合在一起，也希望設置滑步車運動競賽場地。

運發局長侯尊堯答詢說，今年會辦幼童拔河、幼童足球及滑步車競賽，中正路極限運動場面積很大，已經舉辦好幾次滑步車大賽，場內可給數個不同教練團隊使用，另在國家體育場後方也有很好的賽道，歡迎家長帶小朋友使用，即將設立的小港國民運動中心旁邊就是森林公園，著手盤點適合場地規劃滑步場。

陳致中 足球

延伸閱讀

斗六市立運動場升級了 國家級新跑道即將開放

影／古錐！160名幼童滑步車飆速、帥氣過彎

正國會看好高雄發展 林佳龍輔選陳致中、蔡佳庭

國務機要費更二審7月15日宣判 黃睿靚嘆為人媳婦有無奈

相關新聞

花火20遊行 16日無人機燈光秀為花火節暖身

澎湖國際海上花火節25日盛大展開，花火遊行16日率先登場，為花火節打頭陣，當晚無人機科技燈光秀搭配花火也首度表演，為花火...

高雄增3條土石流潛勢溪流 水利局4月辦多場防災演練

高雄新增3條土石流潛勢溪流和2處大規模崩塌潛勢區，根據行政院農委會數據，高雄目前有114條土石流潛勢溪流、3處大規模崩塌...

打掉槽化島增路幅 改善高雄輕軌籬仔內站前壅塞

高雄市前鎮區瑞隆路是鳳山區、前鎮區往來的主要道路，車流量大。在瑞隆路輕軌籬仔內站前更因路幅縮減，造成交通瓶頸路口，近期高...

受疫情影響 石蚵小麥文化季確定延期金門馬拉松照常辦

近期新冠疫情升溫，幾乎確診個案頻頻創新高，金寧鄉公所今天表示，原訂4月23-24日舉辦的「金寧鄉石蚵小麥文化季」及5月1...

慈濟捐高市府1萬2千顆住警器 弱勢、獨居長者優先安裝

高雄去年城中城大火後讓住宅安全更受重視，住警器安裝狀況也備受關注，今天慈濟捐贈1萬2千顆住警器給高市消防局，希望能幫助更...

十鼓擊樂團「祈天鼓動」屏東30日登場 即日售票

十鼓擊樂團「祈天鼓動」音樂會將於30日攜手屏東在地舞團－「滯留島舞蹈劇場」，在屏東演藝廳演出，以鼓樂結合現代舞詮釋恆春搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。