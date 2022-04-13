陳致中爭設兒童專屬運動場 運發局：著手找尋場地

高雄市議會今天下午進行教育部門業務報告及質詢，議員陳致中指出，學齡前兒童是肢體運動的黃金時期，逾六成家長找不到適合孩子運動場地，高雄發展一區一運動中心，但也要重視幼兒運動環境，建議規劃幼兒專屬運動場及滑步車運動競賽場地。運動發展局長侯尊堯指出，今年高市會辦幼兒拔河及滑步車競賽，將盤點小港運動中心周遭是否有合適場地設置專屬場地。

市議員陳致中指出，台中市推廣迷你足球、台北市在大運動中心有幼兒運動場地及課程，高雄準備在每個行政中心都設立運動中心，但不知有沒有針對幼兒運動有具體規劃？

陳致中建議，滑步車很受歡迎，很多家長反映在高雄找不到適合孩子的運動場地，可能只能帶小孩去停車場運動，這樣危險不夠安全，建議高雄成立全台首座幼兒運動中心，不然可把特色公園結合在一起，也希望設置滑步車運動競賽場地。

運發局長侯尊堯答詢說，今年會辦幼童拔河、幼童足球及滑步車競賽，中正路極限運動場面積很大，已經舉辦好幾次滑步車大賽，場內可給數個不同教練團隊使用，另在國家體育場後方也有很好的賽道，歡迎家長帶小朋友使用，即將設立的小港國民運動中心旁邊就是森林公園，著手盤點適合場地規劃滑步場。