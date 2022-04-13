海龍蛙兵曾駐防 縣定古蹟董允耀洋樓今動土修復

縣定古蹟董允耀洋樓修復工程今天舉行動土儀式，這座金門僑匯建築最盛期的洋樓建築代表，在109年由董允耀的後人與代管人將產權無條件捐給縣府後，讓修復工程得以開展，未來將可做為未來金門洋樓修復的典範，也期盼董允耀洋樓修復完工後，能成為金門西南邊最閃耀的亮點。

文化部文化資產局與金門縣政府此次共投入新臺幣4500萬元的預算進行修復，包括金門縣長楊鎮浯、議員董森堡、文化局長許績鑫與多位董氏宗親共同主持動土儀式。

楊鎮浯表示，董允耀洋樓不管在文化資產，文資意義都具有獨特性，感謝董家人無私的把洋樓捐獻給縣府，讓洋樓整建修復工程能持續下去，他也承諾縣府會用最高規格籌劃相關工程，導入很多修復概念，不僅是洋樓本身，周邊環境也會「共生共榮」，完工後一定會讓大家驚豔。

董森堡也說，修復工程能夠順利動土要感謝董家後人與代管者，他們決議將洋樓產權全數捐贈與金門縣政府，無私奉獻的義舉令人感動，更是董允耀大愛精神的延續，期待這棟洋樓修復後能夠重現當年的榮光、帶動古崗聚落發展與文化深耕。

金門縣文化局表示，董允耀幼年家境清貧，以賣豆腐為生，10餘歲跟著鄉人遠赴印尼泗水謀生，初時為幫工，稍有積蓄後批購胡椒粒賺取差價，後與人合夥經營船行，獲利許多，民國22年返鄉興建洋樓。

董允耀洋樓是1棟三塌岫型式建築，共分為3部分，包括近乎四方形、正面兩邊向前凸出，形成1個凹形的2層主建築本體；後方加上1排1層的平房，作為廚房及附屬空間；前面有一排向的1層平房，作為雜物間。

董允耀洋樓在民國38年為退守金門的國軍所徵用，59年間曾為陸軍海龍部隊進駐，洋樓正立面上及2樓內簷裝修仍存海龍字樣、蛙人圖案油漆痕跡。