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海龍蛙兵曾駐防 縣定古蹟董允耀洋樓今動土修復

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
董允耀洋樓是金門少數列名古蹟文資身份的洋樓，一體式的全莊園建築，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影
董允耀洋樓是金門少數列名古蹟文資身份的洋樓，一體式的全莊園建築，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影

縣定古蹟董允耀洋樓修復工程今天舉行動土儀式，這座金門僑匯建築最盛期的洋樓建築代表，在109年由董允耀的後人與代管人將產權無條件捐給縣府後，讓修復工程得以開展，未來將可做為未來金門洋樓修復的典範，也期盼董允耀洋樓修復完工後，能成為金門西南邊最閃耀的亮點。

文化部文化資產局與金門縣政府此次共投入新臺幣4500萬元的預算進行修復，包括金門縣長楊鎮浯、議員董森堡、文化局長許績鑫與多位董氏宗親共同主持動土儀式。

楊鎮浯表示，董允耀洋樓不管在文化資產，文資意義都具有獨特性，感謝董家人無私的把洋樓捐獻給縣府，讓洋樓整建修復工程能持續下去，他也承諾縣府會用最高規格籌劃相關工程，導入很多修復概念，不僅是洋樓本身，周邊環境也會「共生共榮」，完工後一定會讓大家驚豔。

董森堡也說，修復工程能夠順利動土要感謝董家後人與代管者，他們決議將洋樓產權全數捐贈與金門縣政府，無私奉獻的義舉令人感動，更是董允耀大愛精神的延續，期待這棟洋樓修復後能夠重現當年的榮光、帶動古崗聚落發展與文化深耕。

金門縣文化局表示，董允耀幼年家境清貧，以賣豆腐為生，10餘歲跟著鄉人遠赴印尼泗水謀生，初時為幫工，稍有積蓄後批購胡椒粒賺取差價，後與人合夥經營船行，獲利許多，民國22年返鄉興建洋樓。

董允耀洋樓是1棟三塌岫型式建築，共分為3部分，包括近乎四方形、正面兩邊向前凸出，形成1個凹形的2層主建築本體；後方加上1排1層的平房，作為廚房及附屬空間；前面有一排向的1層平房，作為雜物間。

董允耀洋樓在民國38年為退守金門的國軍所徵用，59年間曾為陸軍海龍部隊進駐，洋樓正立面上及2樓內簷裝修仍存海龍字樣、蛙人圖案油漆痕跡。

據了解，董允耀洋樓是金門少數列名古蹟文資身份的洋樓，一體式的全莊園建築，涵括主建築、廻向、圍牆、水井、菜園、果園、馬廄羊廄、草間茅廁…等生活機能設施，建築防盜設備完整堅實，牆上泥塑並有老鷹、大象等西洋建築風格。後期並有軍人進駐，見證金門洋樓與戰地歷史，可說是金門洋樓建築的經典之一。

縣定古蹟董允耀洋樓修復工程今天舉行修復工程動土儀式，金門縣長楊鎮浯與各界貴賓一同在洋樓前合影。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟董允耀洋樓修復工程今天舉行修復工程動土儀式，金門縣長楊鎮浯與各界貴賓一同在洋樓前合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右）與建築師一起主持傳統的動工儀式~敲厝角。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右）與建築師一起主持傳統的動工儀式~敲厝角。記者蔡家蓁／攝影
縣議員董森堡曾經帶過不下數十次的董允耀洋樓導覽活動，對洋樓內的一磚一瓦都可以講出一番故事。記者蔡家蓁／攝影
縣議員董森堡曾經帶過不下數十次的董允耀洋樓導覽活動，對洋樓內的一磚一瓦都可以講出一番故事。記者蔡家蓁／攝影
董允耀洋樓在民國38年為退守金門的國軍所徵用，59年間曾為陸軍海龍部隊進駐，洋樓正立面上及2樓內簷裝修仍存海龍字樣、蛙人圖案油漆痕跡。記者蔡家蓁／攝影
董允耀洋樓在民國38年為退守金門的國軍所徵用，59年間曾為陸軍海龍部隊進駐，洋樓正立面上及2樓內簷裝修仍存海龍字樣、蛙人圖案油漆痕跡。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟董允耀洋樓修復工程今天舉行修復工程動土儀式，由金門縣長楊鎮浯等人共同主持。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟董允耀洋樓修復工程今天舉行修復工程動土儀式，由金門縣長楊鎮浯等人共同主持。記者蔡家蓁／攝影

金門 建築

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