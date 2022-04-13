聽新聞
test
0:00 / 0:00
花火20遊行 16日無人機燈光秀為花火節暖身
澎湖國際海上花火節25日盛大展開，花火遊行16日率先登場，為花火節打頭陣，當晚無人機科技燈光秀搭配花火也首度表演，為花火節暖身。
澎湖縣政府旅遊處發布新聞稿表示，「花火20、陪你遊行」是專門為海上花火節提前暖身，參加遊行人數超乎預期，超過1300人。
「花火20、陪你遊行」活動，當天由縣府前廣場出發，將遊行市區中正路鬧區等主要道路後轉往觀音亭園區，將點亮光塔主燈，同時花火節主要的無人機科技燈光秀，也將搭配花火首演。
縣府配合「花火20、陪你遊行」活動，市區中正、仁愛、民權與民生4條主要道路，下午4時起至晚間7時施交通管制；由於疫情升溫，民眾參與活動須配合中央疫情指揮中心指引，除要求全程配戴口罩外，遊行隊伍將採報到實聯制並造冊，前往觀音亭園區欣賞煙火和無人機表演的民眾，將於出入口管制配合實聯制後入園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言