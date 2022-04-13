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高雄增3條土石流潛勢溪流 水利局4月辦多場防災演練

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市水利局4月辦理20場社區兵棋推演、6場實兵演練，推動自主防災社區，提升民眾防災意識與避災能力。圖／高市水利局提供
高雄市水利局4月辦理20場社區兵棋推演、6場實兵演練，推動自主防災社區，提升民眾防災意識與避災能力。圖／高市水利局提供

高雄新增3條土石流潛勢溪流和2處大規模崩塌潛勢區，根據行政院農委會數據，高雄目前有114條土石流潛勢溪流、3處大規模崩塌潛勢區，分布在13區42里。水利局為加強社區防災能力，4月辦理多場社區演練，希望在汛期前增加防災、避災量能。

水利局表示，今年將持續強化「高雄市土石流警戒應變資訊系統」功能，提供區公所執行土石流或大規模崩塌紅色警戒發布2小時內，更迅速執行強制撤離作業。為加強坡地社區土石流及大規模崩塌防災能力，水利局4月已辦理20場社區兵棋推演、6場實兵演練，推動自主防災社區，提升民眾防災意識與避災能力。水利局說，去年盧碧颱風時，桃源區明霸克露橋沖毀，逾500人受困，復興、拉芙蘭、梅山等3部落也淪為孤島，但因有平常的防災整備，幸無傳出人員傷亡。

水利局表示，對於土石流及大規模崩塌的防災整備作業，平時透過里長、防災專員、社區自主防災幹部等，透過各種訓練課程及實際演練的方式，讓社區熟悉、強化颱風及豪雨來襲期間時應變能力和疏散避難觀念。期望颱風豪雨期間，配合社區自主防災幹部、里長及區公所人員疏散至安全避難處所，將土石流危害降至最低。

相關資料可於土石流防災資訊網查詢，民眾可藉此瞭解全台各地土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區相關資訊。

高雄目前有114條土石流潛勢溪流、3處大規模崩塌潛勢區。圖／高市水利局提供
高雄目前有114條土石流潛勢溪流、3處大規模崩塌潛勢區。圖／高市水利局提供

土石流 崩塌 水利局

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