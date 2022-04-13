高雄增3條土石流潛勢溪流 水利局4月辦多場防災演練

高雄新增3條土石流潛勢溪流和2處大規模崩塌潛勢區，根據行政院農委會數據，高雄目前有114條土石流潛勢溪流、3處大規模崩塌潛勢區，分布在13區42里。水利局為加強社區防災能力，4月辦理多場社區演練，希望在汛期前增加防災、避災量能。

水利局表示，今年將持續強化「高雄市土石流警戒應變資訊系統」功能，提供區公所執行土石流或大規模崩塌紅色警戒發布2小時內，更迅速執行強制撤離作業。為加強坡地社區土石流及大規模崩塌防災能力，水利局4月已辦理20場社區兵棋推演、6場實兵演練，推動自主防災社區，提升民眾防災意識與避災能力。水利局說，去年盧碧颱風時，桃源區明霸克露橋沖毀，逾500人受困，復興、拉芙蘭、梅山等3部落也淪為孤島，但因有平常的防災整備，幸無傳出人員傷亡。

水利局表示，對於土石流及大規模崩塌的防災整備作業，平時透過里長、防災專員、社區自主防災幹部等，透過各種訓練課程及實際演練的方式，讓社區熟悉、強化颱風及豪雨來襲期間時應變能力和疏散避難觀念。期望颱風豪雨期間，配合社區自主防災幹部、里長及區公所人員疏散至安全避難處所，將土石流危害降至最低。