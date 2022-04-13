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打掉槽化島增路幅 改善高雄輕軌籬仔內站前壅塞
高雄市前鎮區瑞隆路是鳳山區、前鎮區往來的主要道路，車流量大。在瑞隆路輕軌籬仔內站前更因路幅縮減，造成交通瓶頸路口，近期高市交通局、工務局合作，重新調整路型，將原有的槽化島打除、調整號誌燈桿位置，增加直行車道空間。陳姓市民說，自己天天行經此路段上班，真的變順暢不少。
交通局指出，瑞隆路與凱旋路口西向原有實體槽化島，區隔直行車道、右彎車道。輕軌通車後，配合輕軌列車通過路口，瑞隆路等候時間變長，而一心路、瑞隆路屬市區東西向主要幹道，此路段車流量很大，在號誌時制改變後，更容易塞車，成為交通瓶頸路口。
為改善交通壅塞情形，交通局日前進行號誌移設，工務局養工處打除瑞隆路西向槽化島，再重新調整車道寬度、畫設標線。上班族陳先生說，真的順暢多了，瑞隆路往一心路的直行車道變寬了，車輛行進很順利，也有利輕軌列車的經過。」
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