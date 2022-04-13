受疫情影響 石蚵小麥文化季確定延期金門馬拉松照常辦
近期新冠疫情升溫，幾乎確診個案頻頻創新高，金寧鄉公所今天表示，原訂4月23-24日舉辦的「金寧鄉石蚵小麥文化季」及5月1日千人剝蚵活動將延期辦理；至於金門馬拉松部分，縣府則強調將照常舉辦，但會採分流也有相關防疫措施。
金寧鄉長楊忠俊表示，因近日新冠肺炎疫情台灣及金門案例增加，今年文化季主活動日及千人剝蚵活動對象大多以親子為主，考量參加的孩童(12歲以下) 未施打疫苗眾多，且屬於大型活動，且石蚵季參加民眾為不特定對象，不易控管，經公所內部討論及風險評估後決議延辦，延辦日期俟疫情趨緩後，做滾動式檢討。
楊忠俊也說，系列活動滑步車、探蚵林體驗、地方特色系列閱讀推廣活動，因其參與人數限量及場域屬於可管控範圍，則照常舉辦，活動辦法將另行公告，歡迎有興趣民眾報名參加。今年配合兒童節所發放的兒童園遊券部分，公所將另案擬訂配套措施後公告。相關活動詳情，請密切注意「金門縣金寧鄉公所」粉絲專頁。
至於跟石蚵小麥活動同日舉辦的金門馬到底要不要辦，也引起在地鄉親的熱議，對此金門縣府秘書長陳祥麟表示，目前朝向繼續舉辦，參賽者必須打滿3劑疫苗且出示快篩檢測陰性才可參賽，或者可透過跑步APP改跑「線上馬」，若需申請退費，須於4月15日下午5點前提出申請。
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