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慈濟捐高市府1萬2千顆住警器 弱勢、獨居長者優先安裝
高雄去年城中城大火後讓住宅安全更受重視，住警器安裝狀況也備受關注，今天慈濟捐贈1萬2千顆住警器給高市消防局，希望能幫助更多弱勢家庭、獨居長者。消防隊員現場示範住警器效用，在煙霧出現後約20秒住警器就響起，讓民眾爭取更多逃生時間。根據統計，去年高市有14起火警，因民眾家中裝住警器，全都幸運逃出火場。
消防隊員鄭榆楓現場利用住宅模型示範住警器效用，一旁工作人員手持線相對客廳沙發加熱，現場也開始看到煙霧，約莫在20秒後住警器出現警示聲響，並發出「火災、火災」等語音。鄭榆楓表示，這時熟睡的人被喚起，室內空間的視線仍清楚，不管是要逃生、滅火都有足夠時間應變。
根據消防局統計，住宅火災最大比例是電器火災，尤其不少電線的隱蔽性高，年久失修，在開始高溫燃燒時不會被察覺。鄭榆楓指出，如未裝住警器，大多人是因為東西被燒壞了發出巨大聲響，尤其是熟睡時被熱醒、燙醒已來不及逃生。消防局近年持續推動住警器安裝，但在推廣時常被拒於門外，有消防隊員說，不少長輩覺得安裝住警器是觸霉頭，「有人罵我們是詛咒他家發生火災」。
慈濟基金會副執行長張濟舵表示，去年高雄發生城中城火災後，民眾普遍意識到防災重要性，雖消防局逐年提高住警器預算，但光靠政府的力量有限，住宅只安裝消防局補助的單顆住警器不夠，希望藉由今天的捐贈可讓居家安全防護網更健全，達到各房間、客廳、廚房、走道、樓梯都安裝的情況。高雄市消防局代理局長王志平說，慈濟志工是消防員的夥伴，有消防員的地方也常常是有慈濟人的地方，透過住警器的捐贈可讓市民安全更有保障，也感謝慈濟一直以來的支持。
消防局指出，一家一顆住警器仍嫌不足，目前最常安裝在客廳、樓梯間和廚房。但根據室內空間、空調狀況，在火警時住警器的反應時間不一定，理想狀態是能在各空間都安裝。
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