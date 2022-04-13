十鼓擊樂團「祈天鼓動」屏東30日登場 即日售票

十鼓擊樂團「祈天鼓動」音樂會將於30日攜手屏東在地舞團－「滯留島舞蹈劇場」，在屏東演藝廳演出，以鼓樂結合現代舞詮釋恆春搶孤文化，即日起在屏東演藝廳及兩廳院售票。

縣府文化處新聞稿表示，這次節目中特別編排「孤棚祭」作品，是以恆春半島搶孤文化為主題所創作，在尾段－「搶孤」的鼓樂呈現採用2組樂手對打的手法，類似搶孤小組競爭的過程。

文化處表示，十鼓擊樂團以「祈天鼓動－Drummingup Hope」神秘呈現來自Formosa的聲音，以原民、常民文化的原創擊鼓視覺技法及聽覺節奏音樂創作，分享這來自台灣的生命力；除了「孤棚祭」之外，還帶來一系列以台灣歷史人文與大自然美景為主題的鼓樂作品。

為了讓大家更了解十鼓如何用鼓樂描寫台灣的故事，文化處指出，當天晚上開演前於6時50分，特別安排在大廳入口處舉辦「演前導聆」。