聽新聞
test
0:00 / 0:00
十鼓擊樂團「祈天鼓動」屏東30日登場 即日售票
十鼓擊樂團「祈天鼓動」音樂會將於30日攜手屏東在地舞團－「滯留島舞蹈劇場」，在屏東演藝廳演出，以鼓樂結合現代舞詮釋恆春搶孤文化，即日起在屏東演藝廳及兩廳院售票。
縣府文化處新聞稿表示，這次節目中特別編排「孤棚祭」作品，是以恆春半島搶孤文化為主題所創作，在尾段－「搶孤」的鼓樂呈現採用2組樂手對打的手法，類似搶孤小組競爭的過程。
文化處表示，十鼓擊樂團以「祈天鼓動－Drummingup Hope」神秘呈現來自Formosa的聲音，以原民、常民文化的原創擊鼓視覺技法及聽覺節奏音樂創作，分享這來自台灣的生命力；除了「孤棚祭」之外，還帶來一系列以台灣歷史人文與大自然美景為主題的鼓樂作品。
為了讓大家更了解十鼓如何用鼓樂描寫台灣的故事，文化處指出，當天晚上開演前於6時50分，特別安排在大廳入口處舉辦「演前導聆」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言