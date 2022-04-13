民進黨高市議員初選今晚民調 三民區6搶4名額

民進黨高雄市議員今天進入民調第三天，中央黨部抽籤決定今晚6點半到10點執行第七選區三民區電話民調。高市黨部指出，三民區共有鄭孟洳、王浩宇、康裕成、何權峰、林武忠、蔡佳庭等6人登記，含1席婦保，預計提名4席。

民進黨11日至17日進行黨內初選電話民調，47人爭取35個名額。依據初選規則，每天上午以抽籤方式抽出選區，晚間6點半至10點民調，如順利完成，隔天中午前公布結果。

三民區現有八席議員，但受高雄市人口減少影響，下屆議員可能減少一席。三民區是一級戰區，近日選情多變，民進黨初選參選人、前桃園市議員王浩宇8日宣布退選，不過因為未在提名協調截止日（3月29日）前提出申請，依規定仍納入候選人名單。

初選6人之中，鄭孟洳、康裕成及何權峰都是現任議員，康裕成曾任高雄市議會議長，何權峰父母曾擔任里長，何妻是立法院副院長蔡其昌胞妹，何要拚第三任，鄭孟洳是前議員鄭新助孫女。

此外，林武忠曾任市議員，蔡佳庭則是正國會推舉的「台灣正青」一員，父親蔡見興也曾擔任高市議長，近年淡出政治圈。