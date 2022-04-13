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本土案例增多 金門石蚵小麥文化季主活動延辦

中央社 / 金門縣13日電表示

COVID-19疫情升溫，金門縣金寧鄉公所今天宣布，原訂23日登場的「2022金寧鄉石蚵小麥文化季」主活動延期辦理，滑步車和探蚵林體驗等照常舉辦。

金寧鄉石蚵小麥文化季是金門縣一鄉一特色的年度盛會；鄉公所上午發布新聞表示，因近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情國內案例增加，而每年石蚵小麥文化季主活動日及千人剝蚵活動對象大多以親子為主，其中，12歲以下參加孩童未施打疫苗眾多，而且屬於大型活動，考量參加民眾為不特定對象，不容易控管，公所經過討論及風險評估後決議延辦。

鄉長楊忠俊說明，23、24日的主活動日，以及5月1日千人剝蚵活動將延期辦理，其餘系列活動，如滑步車、探蚵林體驗和地方特色系列閱讀推廣，因人數限量及場域屬於可管控範圍，繼續辦理，活動辦法將另行公告，歡迎有興趣的民眾報名參加。

鄉公所同時表示，今年配合兒童節所發放的兒童園遊券部分，公所將另案擬訂配套措施後公告；並呼籲所有參加活動的民眾務必全程配戴口罩，且禁止邊走邊吃，在場域入口處採實聯制，掃描QR Code及測量額溫後進場，公所將加強巡查及宣傳。

新冠肺炎 COVID-19

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